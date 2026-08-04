Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) hareketli bir gün geride kaldı.

İşlem günü boyunca alıcılı bir seyir izleyen altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 169 bin 1 lira, en yüksek ise 6 milyon 216 bin 600 lira seviyesini gördü.

Bir önceki işlem gününü 6 milyon 151 bin 900 lira seviyesinden kapatan altın, günlük bazda kaydettiği yüzde 1,1'lik artışla günü tavan seviyesine yakın tamamlamış oldu.

İŞLEM HACMİNDE DEV RAKAM: 12 MİLYAR LİRA AŞILDI

KMKTP’deki işlem hacmi verileri piyasadaki yüksek likiditeyi göz önüne serdi:

• Altın İşlem Miktarı: 1.949,21 kilogram

• Altın İşlem Hacmi: 12 milyar 70 milyon 141 bin 969,33 TL

• Tüm Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 12 milyar 93 milyon 578 bin 309,53 TL

GÜNÜN EN AKTİF KURUMLARI

Altın borsasında gün boyunca en yüksek işlem hacmine ulaşarak liderliği üstlenen kurumlar sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

• Dünya Katılım Bankası

• Kuveyt Türk Katılım Bankası

• Türkiye Emlak Katılım Bankası

• Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler

• Türkiye İş Bankası

Kıymetli madenler piyasasında işlem hacminin 12 milyar lirayı aştığı günde, altın yatırımcısına kazandırmayı sürdürerek 6,21 milyon lira seviyesinin üzerine yerleşti.

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