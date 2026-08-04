Altın fiyatlarında son dönemde görülen dalgalı seyre rağmen küresel yatırım bankalarının yükseliş beklentileri sürüyor. Geçen hafta İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarından kaçınması ve yatırımcı talebinin yeniden güç kazanması halinde ons altında yeni rekor seviyelerin görülebileceğini belirtmişti.

Dünya'da yer alan habere göre İngiltere merkezli Standard Chartered ise ons altın için yeni hedef fiyatlarını paylaşırken, uzun vadede 5.000 dolar seviyesinin yeniden görülebileceğini öngördü. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde gram altın 7000 TL'nin üstüne çıkabilir.

Standard Chartered, altına yönelik uzun vadeli pozitif beklentisini koruduğunu açıkladı.

Bankanın değerli metaller analisti Suki Cooper, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğini ancak güçlü temel dinamiklerin altının yükseliş eğilimini desteklemeye devam ettiğini belirtti.

YENİ HEDEFLER AÇIKLANDI

Cooper'ın tahminlerine göre ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.200 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.650 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

Analist, daha uzun vadede ise ons altının 5.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini öngörüyor.

Standard Chartered'ın öngördüğü 5.000 dolarlık ons altın senaryosunun gerçekleşmesi ve dolar/TL kurunun mevcut seviyelerini koruması halinde, gram altının 7.500-7.600 TL bandına yükselebileceği hesaplanıyor.

YÜKSELİŞİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Bankaya göre altın fiyatlarını destekleyen en önemli unsur, küresel merkez bankalarının güçlü altın alımları olmaya devam ediyor.

Jeopolitik risklerin sürmesi ve yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme isteği de güvenli liman talebini canlı tutan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan analist, Fed'in olası faiz adımlarına yönelik beklentilerin büyük ölçüde fiyatlara yansımış olmasının, altın üzerindeki baskıyı sınırladığını ifade etti.

KISA VADELİ RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Cooper, kısa vadede altın fiyatlarını sınırlayabilecek risklere de dikkat çekti.

Analiste göre, 200 tonun üzerinde altın ETF pozisyonu hâlen zarar bölgesinde bulunuyor. Bu yatırımların önemli bölümünün 4.500 dolar ve üzerindeki seviyelerden açılmış olması nedeniyle, olası yükselişlerde kâr satışlarının ve direnç oluşumunun görülebileceği değerlendiriliyor.

Buna rağmen Standard Chartered, yapısal desteklerin korunması halinde altının uzun vadede yeni zirveleri test edebileceği görüşünü sürdürüyor.

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