Ons altın 4.059 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ederken, Kanada merkezli yatırım bankası RBC Capital Markets uzun vadeli yükseliş beklentisini korudu. Banka, güçlü senaryosunda ons altının 2027 yılında ortalama 5.296 dolara ulaşabileceğini öngördü. Bu tahmin, mevcut seviyeye göre yaklaşık 1.237 dolarlık yani yaklaşık %30'luk yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALIMLARI ALTINA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

RBC'ye göre altındaki iyimser senaryonun en önemli dayanağı merkez bankalarının aralıksız süren altın alımları.

Dünya Altın Konseyi verilerine dikkat çeken banka, merkez bankalarının yılın ikinci çeyreğinde 289 ton altın satın aldığını hatırlattı. Böylece resmi kurumların alımları hem mücevher talebini hem de külçe ve sikke altın talebini geride bıraktı.

Raporda özellikle Polonya, Özbekistan, Çin ve Kazakistan'ın bu yıl en fazla altın alımı yapan ülkeler arasında yer aldığı vurgulandı. Bankaya göre merkez bankalarının istikrarlı alımları, altın fiyatlarındaki olası geri çekilmeleri sınırlayan en önemli unsur olmaya devam ediyor.

ASYA'DA YATIRIMCILARIN TERCİHİ DEĞİŞİYOR

Raporda dikkat çekilen bir diğer gelişme ise Asya'daki yatırım eğilimleri oldu.

RBC, bölgede yatırımcıların mücevher yerine yatırım amaçlı altın ürünlerine yöneldiğini belirterek bunun toplam altın talebini desteklediğini ifade etti. Bankaya göre Asya piyasaları küresel külçe ve sikke altın talebinin merkezinde yer almayı sürdürüyor.

ETF'LERDE TOPARLANMA SİNYALİ

İkinci çeyrekte altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) çıkışlar görülmesine rağmen RBC, üçüncü çeyreğin yeniden girişlerle başladığını ve yıl başından bu yana fon akımlarının pozitif kalmayı sürdürdüğünü belirtti.

Banka, yatırımcı talebindeki bu dayanıklılığın güçlü fiyat senaryosunu destekleyen önemli faktörlerden biri olduğunu değerlendirdi.

BAZ SENARYODA DAHA SINIRLI YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

RBC, güçlü senaryosunun yanında daha temkinli tahminlerini de paylaştı.

Buna göre banka, 2026'nın üçüncü çeyreğinde ons altının ortalama 4.558 dolar, dördüncü çeyreğinde ise 4.370 dolar seviyesinde olmasını bekliyor. 2027 yılı ortalama tahmini ise 4.225 dolar olarak açıklandı.

KÖTÜMSER SENARYODA 3.661 DOLAR İHTİMALİ

Raporda aşağı yönlü risklere de yer verildi.

RBC'nin düşük senaryosuna göre ons altının 2026 üçüncü çeyrekte ortalama 3.729 dolar, 2027 yılında ise ortalama 3.661 dolar seviyelerine gerilemesi mümkün.

Buna karşın banka, merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi ve yatırım talebinin fiziki altına yönelmeye devam etmesi halinde 5.300 dolar seviyesinin ulaşılabilir olmaya devam edeceğini değerlendirdi.