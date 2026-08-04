Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yüzde 0,35 düşüşle 13.410,54 puandan kapandığı 3 Ağustos Pazartesi gününde, 5 hisse senedinde özel emir yöntemiyle dikkat çeken işlemler gerçekleştirildi. Günün en büyük özel emir işlemi ise OZATD paylarında gerçekleşti.

Özel emir işlemleri, yüksek tutarlı pay devirleri nedeniyle yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, günün toplam işlem hacmi açısından en dikkat çekici işlem milyarlarca liralık büyüklüğe ulaştı.

3,14 MİLYAR TL'LİK ÖZEL EMİR OZATD'DE GERÇEKLEŞTİ

Günün en yüksek tutarlı özel emir işlemi OZATD hisselerinde yapıldı. Toplam 900 bin lot pay, 3.492,50 TL fiyattan el değiştirirken işlemin büyüklüğü 3 milyar 143 milyon 250 bin TL oldu.

İkinci sırada ise TRHOL yer aldı. Hissede 135 bin lot pay 1.954 TL fiyattan işlem görürken özel emrin büyüklüğü 263 milyon 790 bin TL olarak gerçekleşti.

AKBNK, BIGEN VE GUBRF'DE DE ÖZEL EMİR GEÇTİ

Gün içerisinde özel emir işlemi gerçekleşen diğer hisseler de şöyle sıralandı:

BIGEN: 1 milyon 860 bin lot, 199 milyon 950 bin TL

AKBNK: 1 milyon 500 bin lot, 99 milyon 75 bin TL

GUBRF: 40 bin lot, 16 milyon 140 bin TL

ÖZEL EMİR İŞLEMİ NEDİR?

Özel emir işlemi, alıcı ve satıcının önceden belirlediği fiyat üzerinden, mevcut piyasa fiyatından bağımsız şekilde gerçekleştirilen anlaşmalı işlemleri ifade ediyor. Bu işlemler yalnızca seçilen karşı yatırım kuruluşu tarafından görülebiliyor.

Yüksek tutarlı özel emirlerin ardından tarafların pay alım veya satım bildiriminde bulunması halinde detaylar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanırken, bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kim olduğu kamuoyu tarafından bilinmiyor.