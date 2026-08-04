CarrefourSA (CRFSA)'nın ana ortağı Yeni Mağazacılık A.Ş., şirketin faaliyetlerini finanse etmek ve finansal borçluluğunu azaltmak amacıyla 4 milyar 47 milyon 26 bin 13 TL tutarında sermaye avansı sağladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre söz konusu ödeme 3 Ağustos 2026 tarihinde CarrefourSA'nın banka hesabına aktarıldı.

FAİZSİZ VE VADESİZ KAYNAK SAĞLANDI

KAP açıklamasında, aktarımın herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın ve faizsiz olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Şirket, sağlanan kaynağın faaliyetlerin finansmanında kullanılmasının yanı sıra finansal borçluluğun azaltılmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

İLK SERMAYE ARTIRIMINDA MAHSUP EDİLECEK

CarrefourSA, aktarılan tutarın sermaye avansı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Buna göre 4,05 milyar TL'lik kaynak, gerçekleştirilecek ilk sermaye artırımında ana ortak Yeni Mağazacılık A.Ş.'nin nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilecek.

FİNANSAL YAPIYI GÜÇLENDİRECEK

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu sermaye avansının CarrefourSA'nın bilançosunu güçlendirmesi ve finansal yapısını desteklemesi açısından önemli bir kaynak girişi olduğu ifade edildi. Ayrıca aktarılacak kaynağın borçluluğun azaltılması ve faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde finanse edilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.