En düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin tarih netleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), düzenleme kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 Cuma günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

"BANKA HESAPLARINA YATACAK"

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz."