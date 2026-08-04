Saudi Aramco, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin düzeltilmiş net kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 25,2 milyar dolardan 33,4 milyar dolara yükselerek yıllık bazda yüzde 33 artış kaydetti.

Açıklanan rakam, Bloomberg tarafından derlenen 31,1 milyar dolarlık analist beklentisinin de üzerine çıktı.

PETROL FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ KÂRA KATKI SAĞLADI

Şirketin güçlü finansal performansında, savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve ihracat faaliyetlerinin kesintiye uğramaması etkili oldu.

Saudi Aramco, özellikle Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan Doğu-Batı Boru Hattı sayesinde ihracatını sürdürürken, artan petrol fiyatlarından da önemli ölçüde faydalandı.

Şirketin ortalama ham petrol satış fiyatı, geçen yılın ikinci çeyreğinde varil başına 66,70 dolar seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde yaklaşık 108,10 dolara yükseldi.

STRATEJİK ALTYAPI ÖNE ÇIKTI

Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, savaş döneminde operasyonların kesintisiz devam etmesinde şirketin yıllardır yaptığı stratejik altyapı yatırımlarının önemli rol oynadığını söyledi.

Nasser, Doğu-Batı Boru Hattı, depolama tesisleri ve ihracat terminallerinin, üretim ve sevkiyatın aksamadan sürdürülmesini sağladığını belirtti.

SALDIRILAR FAALİYETLERİ ETKİLEMEDİ

Şirket, temmuz ayında kritik altyapısının saldırıların hedefi olduğunu açıklarken, söz konusu olayların operasyonlar ve finansal performans üzerindeki etkilerinin incelenmeye devam ettiğini bildirdi.

Ancak çeyrek sonu itibarıyla saldırıların şirketin üretimi, ihracatı veya finansal sonuçları üzerinde önemli bir olumsuz etki oluşturmadığı kaydedildi.

RAFİNERİ ÜRÜNLERİ DE DESTEK VERDİ

Saudi Aramco'nun finansal performansına yalnızca ham petrol değil, motorin ve jet yakıtı fiyatlarındaki güçlü yükseliş de katkı sağladı.

Şirket, bu ürünlerdeki fiyat artışlarının birçok dönemde ham petrol fiyatlarındaki yükselişin üzerine çıktığını belirtti.

ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 75 doların altına gerilemesine rağmen, motorin ve jet yakıtı fiyatlarının yüksek seviyelerini koruması Aramco'nun gelirlerini destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Kaynak: Dünya

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