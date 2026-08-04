Güne yüzde 0,08 düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, günün ilerleyen saatlerinde alımların etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Endeks, saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,56 yükselişle 13.485 puan seviyesinde işlem görürken, tavan ve tabana yakın hareket eden hisseler de belli oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,08 düşüşle 13.399,44 puandan başladı. Açılışın ardından gelen alımlarla toparlanan endeks, TSİ 12.00 itibarıyla yüzde 0,56 primle 13.485 puan seviyesine yükseldi.

Günün ilk yarısında özellikle sanayi ve enerji hisselerinde alımlar öne çıkarken, bazı hisselerde ise satış baskısı devam etti.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim BURVA 853,00 TL %9,99 GSDDE 13,22 TL %9,98 KARCL 46,56 TL %9,97 EMPAE 62,90 TL %9,97 MOGAN 18,78 TL %9,95

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim KTLEV 37,28 TL %-10,00 LIDER 78,95 TL %-9,98 GUNDG 1.400,00 TL %-9,97 BARMA 20,34 TL %-9,92 AVTUR 14,08 TL %-7,85

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