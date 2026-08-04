Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), daha önce gerçekleştirdiği pay geri alım programı kapsamında topladığı hisseleri itfa ederek (iptal ederek) sermaye azaltımına gidecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıklanan karara göre sermaye azaltım sürecinin öne çıkan detayları şu şekilde:

• İtfa Edilecek Pay Miktarı: Pay geri alım işlemleri kapsamında iktisap edilen 14.512.000 TL nominal değerli 14.512.000 adet B Grubu pay iptal edilecek.

• Sermaye Değişimi: Şirketin 794.512.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, 14.512.000 TL azaltılarak 780.000.000 TL’ye düşürülecek.

• Yöntem: İşlem, SPK’nın Geri Alınan Pay Tebliği uyarınca fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre gerçekleştirilecek.

• Yasal Süreç: Karar doğrultusunda Esas Sözleşme’nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6’ncı maddesi tadil edilecek; SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlük yetkilendirildi.

HİSSEDE ANLIK DURUM

Saat 11:25 itibarıyla MAVI paylarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir gözleniyor. Şirket hisselerinin anlık seans performansı ve teknik verileri şöyle:

• Güncel Fiyat: 38,66 TL

• Günlük Değişim: Yüzde 0,68 yükseliş

• Açılış Fiyatı: 38,44 TL

• Gün İçi En Yüksek: 39,00 TL

• Gün İçi En Düşük: 38,38 TL

• İşlem Hacmi: 21,72 milyon TL

Mayıs ayındaki zirve seviyelerinin ardından kademeli bir düzeltme sürecine giren MAVI hisseleri, temmuz ve ağustos döneminde 38,00 - 41,00 TL bandında bir dip arayışı ve dengelenme çabası içerisinde.

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