Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Şirket, Türksat'ın "İnternet Yönlendirici Sistemleri" projesi kapsamında hizmet ve donanım tedariğini üstlenecek.

SÖZLEŞME BEDELİ 1,85 MİLYON DOLAR

KAP açıklamasına göre sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 1.850.000 ABD doları olarak belirlendi. Bu tutar, 30 Temmuz 2026 tarihli TCMB döviz alış kuruna göre yaklaşık 87 milyon 518 bin 875 TL'ye karşılık geliyor.

Proje kapsamında gerekli hizmet ve donanım tedarikleri Odine tarafından sağlanacak.

TÜRKSAT'IN İNTERNET ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Sözleşme kapsamında yürütülecek proje ile Türksat'ın mevcut internet omurga şebekesinin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Ayrıca artan IP trafiğinin daha etkin yönetilmesi, abonelere kesintisiz, yüksek bant genişlikli ve güvenli internet hizmeti sunulması ile ilgili mevzuat kapsamındaki teknik yükümlülüklerin karşılanmasına yönelik çözümler geliştirilecek.

GELİRLERE OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

Şirket, teslimat ve hizmetlerin proje takvimine uygun şekilde gerçekleştirileceğini belirtirken, sözleşmenin Odine'nin gelirlerine ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca projenin başarıyla tamamlanmasının, şirketin benzer ölçekli teknoloji ve altyapı projelerindeki referanslarını güçlendireceği ve yeni iş fırsatlarına katkı sağlayabileceği vurgulandı.