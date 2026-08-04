Türkiye İş Bankası (ISCTR), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklamasının ardından aracı kurumlar da hisseye ilişkin hedef fiyatlarını güncelledi. Bankanın ilk 6 aylık net kârı 30,08 milyar TL olurken, ikinci çeyrek net kârı 9,63 milyar TL ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bilançonun ardından yayımlanan raporlarda, hedef fiyatlar 17 TL ile 20,20 TL arasında değişirken, bazı kurumlar hissede yüzde 60'ın üzerinde yükseliş potansiyeline işaret etti.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 20,20 TL OLDU

Açıklanan hedef fiyatlara göre en yüksek tahmin Phillip Capital tarafından verildi.

Aracı kurum, ISCTR için 20,20 TL hedef fiyat açıklarken tavsiyesini "Endeks Üstü" olarak sürdürdü. Bu hedef, hissenin son kapanış fiyatına göre %61,99 prim potansiyeline işaret ediyor.

ARACI KURUMLARDAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Garanti BBVA Yatırım 17,00 TL 18,00 TL Endekse Paralel Getiri %36,33 Tera Yatırım 17,51 TL 17,51 TL Endekse Paralel Getiri %40,53 Yapı Kredi Yatırım 18,00 TL 21,00 TL AL %44,23 Ak Yatırım 18,50 TL 21,00 TL Endeks Üstü Getiri %48,36 Vakıf Yatırım 18,80 TL 20,80 TL AL %50,76 Deniz Yatırım 18,80 TL 24,46 TL AL %50,76 Halk Yatırım 19,15 TL 25,09 TL AL %53,57 Phillip Capital 20,20 TL - Endeks Üstü Getiri %61,99 Şeker Yatırım 21,57 TL 23,16 TL AL %72,98

BİLANÇO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

İş Bankası, 2026'nın ilk altı ayında 30 milyar 88 milyon TL net dönem kârı açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde banka 30 milyar 38 milyon TL net kâr elde etmişti.

Bankanın yalnızca ikinci çeyrek net kârı ise 9 milyar 629 milyon TL olarak gerçekleşirken, bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı.

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