Otokar'ın 2026 ikinci çeyrek bilançosunun ardından 4 aracı kurum hedef fiyatını güncelledi. En yüksek hedef fiyat 780 TL olurken, potansiyel getiri yüzde 160,22'ye ulaştı.
Otokar (OTKAR), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında 4 milyar 493 milyon TL net zarar açıklamasının ardından aracı kurumlar hedef fiyat raporlarını yayımlamaya başladı. Bilanço sonrası şu ana kadar 4 kurum değerlendirmesini paylaşırken, en yüksek hedef fiyat 780 TL olarak açıklandı. İşte OTKAR hissesi için güncellenen hedef fiyatlar ve tavsiyeler.
OTKAR İÇİN 4 YENİ HEDEF FİYAT
|Aracı Kurum
|Tavsiye
|Hedef Fiyat
|Son Fiyat
|Potansiyel Getiri
|Deniz Yatırım
|Tut
|450,00 TL
|299,75 TL
|%50,13
|Yapı Kredi Yatırım
|Al
|780,00 TL
|299,75 TL
|%160,22
|Halk Yatırım
|Tut
|372,10 TL
|299,75 TL
|%24,14
|Vakıf Yatırım
|Al
|454,00 TL
|299,75 TL
|%51,46
ŞİRKETİN NET ZARARI 4,49 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ
Otokar'ın satış gelirleri 2026'nın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19 azalarak 21,17 milyar TL'ye geriledi. Şirketin net zararı 4,49 milyar TL'ye yükselirken, esas faaliyet kârı 3,11 milyar TL zarara döndü. Aynı dönemde toplam borçlar 71,22 milyar TL'ye çıkarken, özkaynaklar 10,07 milyar TL'den 5,51 milyar TL'ye geriledi.
Şirket çarpanları:
PD/DD: 6,64
Piyasa değeri: 36,60 milyar TL
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.