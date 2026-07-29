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Anadolu Sigorta'nın güçlü bilançosunun ardından 6 aracı kurum hedef fiyatlarını güncelledi. En yüksek hedef fiyat 53,40 TL olurken, AL tavsiyeleri öne çıktı.

Sigortacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Anadolu Sigorta (BIST: ANSGR), 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Şirket, ilk 6 ayda 7,40 milyar TL net dönem kârı elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre %41,69 büyüme kaydetti. Güçlü finansal performansın arkasında ise 54,2 milyar TL seviyesine ulaşan toplam prim üretimi etkili oldu.

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Bilançonun ardından aracı kurumlar Anadolu Sigorta hisselerine yönelik hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi. Açıklanan raporlarda en yüksek hedef fiyat 53,40 TL olurken, kurumların büyük bölümü hissede "AL" veya "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesini korudu.

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ANSGR İÇİN AÇIKLANAN HEDEF FİYATLAR

Aracı Kurum Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye
Garanti BBVA 53,40 TL 53,40 TL Endeks Üstü Getiri
İş Yatırım 49,88 TL 37,83 TL AL
Deniz Yatırım 48,70 TL 45,93 TL AL
Ak Yatırım 42,00 TL 42,00 TL Endeks Üstü Getiri
Pusula Yatırım 39,00 TL 39,34 TL AL
Alnus Yatırım 36,49 TL 43,65 TL AL
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HANGİ KURUM EN GÜÇLÜ REVİZYONU YAPTI?

En dikkat çekici güncelleme İş Yatırım'dan geldi. Kurum, Anadolu Sigorta için hedef fiyatını 37,83 TL'den 49,88 TL'ye yükselterek yaklaşık %32 oranında yukarı revize etti. Bu güncelleme, bilanço sonrası en güçlü revizyon olarak öne çıktı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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