Borsa İstanbul'da bilanço sezonu tüm hızıyla sürerken, bugün bilanço açıklayacak şirketler yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Tofaş (TOASO), Arçelik (ARCLK), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Büyük Şefler (BIGCH) ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşacak.

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA BİLANÇO AÇIKLAYACAK ŞİRKETLER

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EN ÇOK HANGİ BİLANÇOLAR BEKLENİYOR?

Bugünkü bilanço takviminde özellikle Tofaş ve Arçelik öne çıkıyor. Otomotiv ve beyaz eşya sektörünün iki önemli şirketinin açıklayacağı finansal sonuçların, sektör hisseleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Bankacılık tarafında ise yatırımcıların odağında TSKB yer alıyor. Faiz ortamı ve kredi büyümesine ilişkin verilerin bankanın finansallarına nasıl yansıyacağı yakından izlenecek.

Yeme-içme sektörünün önemli temsilcilerinden Büyük Şefler de günün takip edilen bilançoları arasında bulunuyor.

TOFAŞ İLK ÇEYREKTE GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Tofaş, 2026 yılının ilk çeyreğinde 2,98 milyar TL net kâr açıklayarak geçen yılın aynı dönemindeki 183,8 milyon TL'lik zarardan kâra geçmişti. Şirketin hasılatı yıllık bazda %188 artışla 95,11 milyar TL'ye, FAVÖK'ü ise %160 yükselişle 2,55 milyar TL'ye ulaşmıştı. Şirket, ciro, FAVÖK ve net kâr kalemlerinde piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar açıklamıştı.

ARÇELİK'TE ZARAR AZALMIŞTI

Arçelik, yılın ilk çeyreğinde 1,81 milyar TL net zarar açıklamış, geçen yılın aynı dönemindeki 2,14 milyar TL'lik zarara göre iyileşme kaydetmişti. Şirketin hasılatı 130,27 milyar TL, FAVÖK'ü ise 7,74 milyar TL olarak gerçekleşirken, yüksek finansman giderleri net kârlılığı baskılamayı sürdürmüştü.

TSKB GÜÇLÜ KÂRLILIĞINI KORUMUŞTU

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, ilk çeyrekte 2,9 milyar TL net dönem kârı elde etmişti. Bankanın aktif büyüklüğü 346,4 milyar TL'ye, kredi portföyü ise 256,1 milyar TL'ye yükselmiş, özkaynak kârlılığı %25 seviyesinde gerçekleşmişti. Takipteki kredi oranındaki gerileme de aktif kalitesindeki iyileşmeyi desteklemişti.

BÜYÜK ŞEFLER OPERASYONEL TARAFTA İYİLEŞME GÖSTERMİŞTİ

Büyük Şefler, yılın ilk çeyreğinde 1,17 milyar TL hasılat ve 208 milyon TL FAVÖK açıklamıştı. FAVÖK marjındaki artış operasyonel tarafta olumlu bir tablo ortaya koyarken, yüksek amortisman ve finansman giderleri nedeniyle şirket 32,2 milyon TL net zarar açıklamıştı.

BİLANÇOLARDA YATIRIMCILAR HANGİ KALEMLERE BAKACAK?

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcıların özellikle şu verileri takip etmesi bekleniyor:

Net dönem kârı veya zararı

Satış gelirleri

FAVÖK ve FAVÖK marjı

Brüt kâr marjı

Nakit pozisyonu

Borçluluk seviyesi

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.