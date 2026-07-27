Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (BIST: ANHYT), 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte 2.017.230.298 TL net dönem kârı elde ederken, yılın ilk altı ayındaki toplam net kârını 3.629.621.197 TL'ye taşıdı. Böylece Anadolu Hayat'ın ikinci çeyrek net kârı, Matriks Bilanço Anketi'nde yer alan 1,831 milyar TL'lik ortalama piyasa beklentisinin yaklaşık yüzde 10 üzerinde gerçekleşerek beklentileri aştı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK’İN NET KÂRI 3,63 MİLYAR TL OLDU

Şirket, 2025 yılının ilk altı ayında 2 milyar 523,9 milyon TL net kâr açıklamıştı. Bu tutar 2026 yılının aynı döneminde 3 milyar 629,6 milyon TL'ye çıktı.

Dönem Net kâr 2026 ilk 6 ay 3.629.621.197 TL 2025 ilk 6 ay 2.523.899.910 TL Yıllık değişim %43,81 artış

İKİNCİ ÇEYREK KÂRI 2 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Anadolu Hayat Emeklilik’in 1 Nisan-30 Haziran 2026 dönemindeki net kârı 2 milyar 17,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 416,8 milyon TL net kâr elde etmişti.

Dönem Net kâr 2026 ikinci çeyrek 2.017.230.298 TL 2025 ikinci çeyrek 1.416.780.667 TL Yıllık değişim %42,38 artış

YATIRIM GELİRLERİ 2,36 MİLYAR TL OLDU

Anadolu Hayat Emeklilik’in yatırım gelirleri, 2025 yılının ilk altı ayındaki 1 milyar 747,8 milyon TL’den 2 milyar 362,6 milyon TL’ye yükseldi.

Yatırım gelirleri yıllık bazda yüzde 35,18 arttı.

TOPLAM VARLIKLAR 482,8 MİLYAR TL’YE ÇIKTI

Şirketin toplam varlıkları, 2025 yılı sonundaki 443 milyar 673,3 milyon TL’den, 30 Haziran 2026 itibarıyla 482 milyar 811,9 milyon TL’ye yükseldi.

Toplam varlıklardaki artış yüzde 8,82 olarak gerçekleşti.

Özkaynaklar ise aynı dönemde 13 milyar 657,2 milyon TL’den 13 milyar 907,7 milyon TL’ye çıktı.

Bilanço kalemi 30 Haziran 2026 31 Aralık 2025 Değişim Toplam varlıklar 482,81 milyar TL 443,67 milyar TL %8,82 Özkaynaklar 13,91 milyar TL 13,66 milyar TL %1,83 Finansal yatırımlar 58,04 milyar TL 51,58 milyar TL %12,52 Sigortacılık teknik karşılıkları 53,79 milyar TL 46,75 milyar TL %15,06

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