Borsa İstanbul'da temettü kararları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. 27 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında RTA Laboratuvarları (RTALB), E-Data Teknoloji (EDATA) ve Kuvva Gıda (KUVVA) 2025 yılı kâr dağıtımına ilişkin kararlarını açıkladı. Üç şirket de pay sahiplerine temettü dağıtmama kararı aldı.

RTA LABORATUVARLARI TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB), 2025 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin genel kurulda kabul edildiğini açıkladı.

Şirketin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarında 880.339.687,94 TL net dağıtılabilir dönem kârı, yasal kayıtlarda ise 16.082.442,07 TL net dağıtılabilir dönem kârı bulunduğu belirtildi.

Buna rağmen şirket yönetimi, kârın önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve mali yapının güçlü tutulması amacıyla 2025 yılı kârından temettü dağıtılmamasını teklif etti. Söz konusu teklif genel kurul tarafından kabul edildi.

E-DATA TEKNOLOJİ DE TEMETTÜ ÖDEMEYECEK

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) da genel kurulunda temettü dağıtmama kararı aldı.

Şirketin TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarında 78.462.973 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarında ise 151.921.711,19 TL net dönem kârı bulunduğu açıklandı.

Genel kurulda;

7.596.085,56 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

Kalan 144.325.625,63 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Temettü dağıtılmamasına ilişkin teklif pay sahiplerinin onayından geçti.

KUVVA GIDA'NIN TEMETTÜ TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. (KUVVA) da 2025 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle temettü dağıtmama kararı aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve pay sahiplerine kâr payı dağıtılmamasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiği bildirildi.