Kardemir Çelik'in halka arz sonrası Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu. KARCL payları 31 Temmuz'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Borsa İstanbul A.Ş., Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (KARCL) halka arz edilen paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihi açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre şirket payları 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşacak.
KARCL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arz edilen 128 milyon TL nominal değerli payları 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Paylar, 35 TL baz fiyatla "KARCL.E" işlem kodu üzerinden sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek.
KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ İŞLEM DETAYLARI
|Başlık
|Detay
|Şirket
|Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
|Hisse kodu
|KARCL.E
|İşlem görmeye başlayacağı tarih
|31 Temmuz 2026
|Halka arz edilen pay tutarı
|128.000.000 TL
|Toplam sermaye
|830.000.000 TL
|Baz fiyat
|35 TL
|İşlem göreceği pazar
|Yıldız Pazar
|İşlem yöntemi
|Sürekli işlem
|Maksimum emir değeri
|1.000.000 TL
|Halka arz yöntemi
|Borsa Dışında (Off the Exchange)