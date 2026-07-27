Borsa İstanbul A.Ş., Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (KARCL) halka arz edilen paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihi açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre şirket payları 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşacak.

KARCL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arz edilen 128 milyon TL nominal değerli payları 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Paylar, 35 TL baz fiyatla "KARCL.E" işlem kodu üzerinden sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ İŞLEM DETAYLARI