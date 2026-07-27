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Kardemir Çelik'in halka arz sonrası Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih belli oldu. KARCL payları 31 Temmuz'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Borsa İstanbul A.Ş., Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (KARCL) halka arz edilen paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihi açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre şirket payları 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul'da yatırımcılarla buluşacak.

KARCL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin halka arz edilen 128 milyon TL nominal değerli payları 31 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Paylar, 35 TL baz fiyatla "KARCL.E" işlem kodu üzerinden sürekli işlem yöntemiyle alınıp satılabilecek.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZ İŞLEM DETAYLARI

Başlık Detay
Şirket Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
Hisse kodu KARCL.E
İşlem görmeye başlayacağı tarih 31 Temmuz 2026
Halka arz edilen pay tutarı 128.000.000 TL
Toplam sermaye 830.000.000 TL
Baz fiyat 35 TL
İşlem göreceği pazar Yıldız Pazar
İşlem yöntemi Sürekli işlem
Maksimum emir değeri 1.000.000 TL
Halka arz yöntemi Borsa Dışında (Off the Exchange)

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