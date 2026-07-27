Borsa İstanbul, Masfen Enerji A.Ş.'nin (MASFN) halka arz edilen paylarının işlem göreceği tarihi açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre şirket payları 30 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

MASFN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'un KAP'ta yayımladığı açıklamaya göre Masfen Enerji'nin halka arz edilen 85 milyon TL nominal değerli payları 30 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Paylar 45,68 TL baz fiyatla "MASFN.E" işlem kodu üzerinden sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak.

MASFEN ENERJİ İŞLEM DETAYLARI

Şirket Masfen Enerji A.Ş. Hisse kodu MASFN.E İşlem görmeye başlayacağı tarih 30 Temmuz 2026 Halka arz edilen pay 85.000.000 TL nominal Toplam sermaye 555.000.000 TL Baz fiyat 45,68 TL İşlem göreceği pazar Yıldız Pazar İşlem yöntemi Sürekli işlem Maksimum emir değeri 1.000.000 TL

HALKA ARZA 1 MİLYONDAN FAZLA YATIRIMCI KATILDI

Masfen Enerji halka arzına 1.089.645 bireysel yatırımcı katıldı.

Bireysel yatırımcılara 81 lot dağıtılırken, yüksek başvurulu yatırımcılar talep ettikleri payların yaklaşık %2,85'i oranında dağıtım alabildi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,88 MİLYAR TL OLDU

22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 45,68 TL fiyattan satışa sunuldu.

Halka arz kapsamında;

Sermaye artırımı yoluyla 55 milyon adet pay,

Ortak satışı yoluyla 30 milyon adet pay,

olmak üzere toplam 85 milyon adet pay satıldı.

Böylece halka arzın büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

HALKA ARZA YAKLAŞIK 5 KAT TALEP GELDİ

KAP'ta yer alan bilgilere göre halka arz edilen 85 milyon adet paya karşılık 422 milyon 947 bin 704 adet nominal filtrelenmemiş talep geldi.

Böylece halka arz yaklaşık 4,98 kat talep gördü.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.