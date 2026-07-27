Borsa İstanbul'da temettü takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, 28 Temmuz 2026 Salı günü nakit temettü dağıtımı yapacak şirket belli oldu. Yarın Mercan Kimya Sanayi A.Ş. (MERCN) yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştirecek.

MERCN TEMETTÜ DETAYLARI

28 Temmuz 2026 tarihinde temettü dağıtacak MERCN hissesi için ödeme detayları şöyle;

Şirket Hisse Brüt temettü Net temettü Temettü verimi Dağıtım tarihi Mercan Kimya Sanayi A.Ş. MERCN 0,2101 TL 0,1786 TL %0,88 28.07.2026

Şirket, temettü ödemelerini yıllık olarak gerçekleştirirken, dağıtım oranı 5,6357 olarak hesaplanıyor.

TEMETTÜ YATIRIMCIYA NASIL YANSIYACAK?

Temettü almaya hak kazanan yatırımcılar için nakit ödeme, hak kullanım tarihine göre aracı kurum hesaplarına aktarılacak. Temettü ödemesi sonrasında hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü tutarı kadar teorik fiyat düzeltmesine tabi tutulabilir.

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