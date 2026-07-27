Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci işlem günü olan 28 Temmuz Salı günü, yatırımcıların yakından takip ettiği üç önemli şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Bankacılık, havacılık ve sigortacılık sektörlerinden gelecek bilançoların hisselerde fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

28 Temmuz Salı günü finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler şöyle;

Şirket Hisse kodu Beklenen bilanço tarihi Tav Havalimanları Holding A.Ş. TAVHL 28 Temmuz 2026 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ANSGR 28 Temmuz 2026 Akbank T.A.Ş. AKBNK 28 Temmuz 2026

Not: Liste, bilanço tarihi kamuoyuyla paylaşılan şirketlerden oluşmaktadır. Tarihini önceden açıklamayan şirketler de gün içerisinde finansal sonuçlarını duyurabilir.