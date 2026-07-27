Borsa İstanbul'da bilanço sezonu sürüyor. 28 Temmuz Salı günü AKBNK, TAVHL ve ANSGR'nin 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci işlem günü olan 28 Temmuz Salı günü, yatırımcıların yakından takip ettiği üç önemli şirketin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Bankacılık, havacılık ve sigortacılık sektörlerinden gelecek bilançoların hisselerde fiyatlamalar üzerinde etkili olması bekleniyor.
YARIN BİLANÇO AÇIKLAMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
28 Temmuz Salı günü finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketler şöyle;
|Şirket
|Hisse kodu
|Beklenen bilanço tarihi
|Tav Havalimanları Holding A.Ş.
|TAVHL
|28 Temmuz 2026
|Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
|ANSGR
|28 Temmuz 2026
|Akbank T.A.Ş.
|AKBNK
|28 Temmuz 2026
Not: Liste, bilanço tarihi kamuoyuyla paylaşılan şirketlerden oluşmaktadır. Tarihini önceden açıklamayan şirketler de gün içerisinde finansal sonuçlarını duyurabilir.