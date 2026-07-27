Borsa İstanbul'da geçen hafta 12 şirket pay geri alımı yaptı. TRALT 20,69 milyon lotla zirvede yer alırken toplam geri alım tutarı 1,02 milyar TL'yi aştı.
Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta toplam 12 şirket, yürürlükteki pay geri alım programları kapsamında kendi hisselerini piyasadan satın aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği geri alımlar arasında en yüksek hacimli işlemi Türk Altın İşletmeleri (TRALT) gerçekleştirdi.
Pay geri alımları, şirketlerin hisselerinin değerinin düşük olduğunu düşündüğüne işaret edebilmesi ve dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse fiyatını destekleyebilmesi nedeniyle piyasada önemli göstergeler arasında yer alıyor.
GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER
Geçtiğimiz hafta pay geri alımı gerçekleştiren şirketler şunlar oldu;
|Hisse
|Geri alınan pay
|Toplam tutar
|Yıl içi toplam geri alım
|TRALT
|20.692.998
|1.022.842.236 TL
|35.427.237
|BOSSA
|3.200.000
|22.545.000 TL
|11.200.000
|BORSK
|2.867.545
|17.583.161 TL
|3.814.233
|ARSAN
|2.750.000
|9.792.500 TL
|6.320.600
|NTHOL
|1.050.000
|44.696.000 TL
|9.459.263
|BIMAS
|660.000
|256.055.800 TL
|3.009.771
|BOBET
|500.000
|9.687.500 TL
|8.545.701
|EKIM
|325.000
|7.309.050 TL
|325.000
|ENERY
|300.000
|2.811.000 TL
|146.951.533
|AVGYO
|200.000
|3.174.011 TL
|3.297.912
|AHGAZ
|65.000
|2.317.575 TL
|37.080.534
|BALAT
|8.704
|625.480 TL
|20.453
EN YÜKSEK GERİ ALIM TRALT'TAN GELDİ
Haftanın en yüksek pay geri alımını TRALT gerçekleştirdi.
Şirket, 20.692.998 adet payı 49,43 TL ortalama maliyetle geri satın aldı. Açıklamaya göre gerçekleştirilen geri alımların şirket sermayesine oranı %0,0065, dolaşımdaki paylara oranı ise %2,23 olarak gerçekleşti.
PAY GERİ ALIMLARI NEDEN ÖNEMLİ?
Pay geri alım programları, şirketlerin hisse fiyatlarının gerçek değerinin altında olduğunu düşündüklerinde, fazla nakitlerini değerlendirmek veya hisse başına kârlılığı (EPS) desteklemek amacıyla tercih ettikleri uygulamalar arasında yer alıyor.
Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse üzerindeki satış baskısının hafiflemesine katkı sağlayabiliyor.
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