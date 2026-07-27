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Borsa İstanbul'da geçen hafta 12 şirket pay geri alımı yaptı. TRALT 20,69 milyon lotla zirvede yer alırken toplam geri alım tutarı 1,02 milyar TL'yi aştı.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta toplam 12 şirket, yürürlükteki pay geri alım programları kapsamında kendi hisselerini piyasadan satın aldı. Yatırımcıların yakından takip ettiği geri alımlar arasında en yüksek hacimli işlemi Türk Altın İşletmeleri (TRALT) gerçekleştirdi.

Pay geri alımları, şirketlerin hisselerinin değerinin düşük olduğunu düşündüğüne işaret edebilmesi ve dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse fiyatını destekleyebilmesi nedeniyle piyasada önemli göstergeler arasında yer alıyor.

GEÇEN HAFTA GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Geçtiğimiz hafta pay geri alımı gerçekleştiren şirketler şunlar oldu;

Hisse Geri alınan pay Toplam tutar Yıl içi toplam geri alım
TRALT 20.692.998 1.022.842.236 TL 35.427.237
BOSSA 3.200.000 22.545.000 TL 11.200.000
BORSK 2.867.545 17.583.161 TL 3.814.233
ARSAN 2.750.000 9.792.500 TL 6.320.600
NTHOL 1.050.000 44.696.000 TL 9.459.263
BIMAS 660.000 256.055.800 TL 3.009.771
BOBET 500.000 9.687.500 TL 8.545.701
EKIM 325.000 7.309.050 TL 325.000
ENERY 300.000 2.811.000 TL 146.951.533
AVGYO 200.000 3.174.011 TL 3.297.912
AHGAZ 65.000 2.317.575 TL 37.080.534
BALAT 8.704 625.480 TL 20.453

EN YÜKSEK GERİ ALIM TRALT'TAN GELDİ

Haftanın en yüksek pay geri alımını TRALT gerçekleştirdi.

Şirket, 20.692.998 adet payı 49,43 TL ortalama maliyetle geri satın aldı. Açıklamaya göre gerçekleştirilen geri alımların şirket sermayesine oranı %0,0065, dolaşımdaki paylara oranı ise %2,23 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 321.5 12.743.861.529,00 % 3.04 16:07
SARAE 111.5 12.353.203.143,00 % -9.94 16:07
ASELS 364.5 9.620.837.792,00 % -4.14 16:07
AKBNK 67.15 8.127.278.241,35 % -0.67 16:07
KTLEV 153.2 7.822.798.104,50 % -1.16 16:07
Tüm Hisseler

PAY GERİ ALIMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Pay geri alım programları, şirketlerin hisse fiyatlarının gerçek değerinin altında olduğunu düşündüklerinde, fazla nakitlerini değerlendirmek veya hisse başına kârlılığı (EPS) desteklemek amacıyla tercih ettikleri uygulamalar arasında yer alıyor.

Ayrıca geri alımlar, dolaşımdaki pay miktarını azaltarak hisse üzerindeki satış baskısının hafiflemesine katkı sağlayabiliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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