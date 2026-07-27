Gedik Yatırım, 27 Temmuz tarihli strateji raporunda Borsa İstanbul'da işlem gören dört önemli hisse için hedef fiyatlarını güncelledi. Aracı kurum, Doğuş Otomotiv (DOAS), Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Zorlu Enerji (ZOREN) hisselerinde hedef fiyat revizyonuna giderken, bazı hisselerde tavsiye değişikliği de yaptı.

DOAS İÇİN HEDEF FİYAT 307,44 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Gedik Yatırım, Doğuş Otomotiv (DOAS) için hedef fiyatını 240,00 TL'den 307,44 TL'ye yükseltti. Kurum, tavsiyesini ise "endeks üstü getiri"den "endekse paralel getiri"ye revize etti.

Aracı kurum Gedik Yatırım Hedef fiyat 307,44 TL Son fiyat 187,30 TL Tavsiye Endekse paralel getiri Prim potansiyeli %64,14

THYAO HEDEF FİYATI 483 TL OLDU

Gedik Yatırım, Türk Hava Yolları (THYAO) için hedef fiyatını 400 TL'den 483 TL'ye yükseltti.

Kurum, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

Aracı kurum Gedik Yatırım Hedef fiyat 483,00 TL Son fiyat 325,50 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %48,38

TÜPRAŞ'TA HEDEF FİYAT 436,80 TL'YE ÇIKTI

Gedik Yatırım, Tüpraş (TUPRS) için hedef fiyatını 336,00 TL'den 436,80 TL'ye yükseltti.

Aracı kurum, "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürürken hisseyi model portföyünde tutmaya devam etti.

Aracı kurum Gedik Yatırım Hedef fiyat 436,80 TL Son fiyat 298,00 TL Tavsiye Endeks üstü getiri Prim potansiyeli %46,57

ZOREN İÇİN HEDEF FİYAT YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Gedik Yatırım, Zorlu Enerji (ZOREN) için hedef fiyatını 3,50 TL'den 3,58 TL'ye yükseltti.

Kurum, hisse için "endekse paralel getiri" tavsiyesini korudu.

Aracı kurum Gedik Yatırım Hedef fiyat 3,58 TL Son fiyat 2,54 TL Tavsiye Endekse paralel getiri Prim potansiyeli %37,79

Not: Aracı kurumların açıkladığı hedef fiyatlar 12 aylık beklentileri yansıtmakta olup, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta ve gerçekleşme garantisi bulunmamaktadır.

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