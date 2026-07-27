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Gedik Yatırım, TürkTraktör (TTRAK) hissesi için hedef fiyatını 640,50 TL'ye yükseltti. Kurum, hissede yüzde 55,27 prim potansiyeli öngördü.

Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat güncellemeleri sürüyor. Gedik Yatırım, yayımladığı 27 Temmuz tarihli strateji raporunda TürkTraktör (TTRAK) hissesi için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

GEDİK YATIRIM'DAN TTRAK İÇİN HEDEF FİYAT ARTIŞI

Gedik Yatırım, TürkTraktör (TTRAK) hissesi için 12 aylık hedef fiyatını 570,00 TL'den 640,50 TL'ye yükseltti.

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Aracı kurum, hisseye ilişkin "endekse paralel getiri" tavsiyesini ise korudu.

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YÜZDE 55'İN ÜZERİNDE PRİM POTANSİYELİ

Gedik Yatırım'ın raporunda yer alan güncel verilere göre TTRAK hissesi için öngörülen prim potansiyeli yüzde 55,27 seviyesinde bulunuyor.

Aracı kurum Gedik Yatırım
Hedef fiyat 640,50 TL
Son fiyat 412,50 TL
Tavsiye Endekse paralel getiri
Prim potansiyeli %55,27
Açıklanma tarihi 27 Temmuz 2026

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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