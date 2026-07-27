İş Yatırım, saat 15.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da 780,3 milyon TL net satıcı oldu. En çok SARAE alırken TRALT, ISCTR ve YKBNK'da satış yaptı.
İş Yatırım, Borsa İstanbul'da 27 Temmuz saat 15.00 itibarıyla 780,3 milyon TL net satıcı konumunda yer aldı. Aracı kurumun işlemlerinde SARAE hissesi alım tarafında öne çıkarken, satış tarafında TRALT ve banka hisseleri dikkat çekti.
İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER
Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;
|Hisse
|Net alım (TL)
|SARAE
|495.840.800
|KTLEV
|291.953.802
|EKGYO
|179.429.126
|LIDER
|151.974.827
|SASA
|59.595.002
EN ÇOK SATILAN HİSSELER
İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti;
|Hisse
|Net satış (TL)
|TRALT
|366.134.511
|ISCTR
|314.226.446
|YKBNK
|212.809.419
|DAPGM
|182.201.179
|THYAO
|126.059.370
NET SATIŞ 780 MİLYON TL'Yİ AŞTI
Verilere göre İş Yatırım'ın gün içindeki net hacmi -780.339.367 TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında SARAE ilk sırada yer alırken, satış tarafında TRALT en yüksek net satış yapılan hisse oldu.
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