İş Yatırım, Borsa İstanbul'da 27 Temmuz saat 15.00 itibarıyla 780,3 milyon TL net satıcı konumunda yer aldı. Aracı kurumun işlemlerinde SARAE hissesi alım tarafında öne çıkarken, satış tarafında TRALT ve banka hisseleri dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Net alım (TL) SARAE 495.840.800 KTLEV 291.953.802 EKGYO 179.429.126 LIDER 151.974.827 SASA 59.595.002

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti;

Hisse Net satış (TL) TRALT 366.134.511 ISCTR 314.226.446 YKBNK 212.809.419 DAPGM 182.201.179 THYAO 126.059.370

NET SATIŞ 780 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Verilere göre İş Yatırım'ın gün içindeki net hacmi -780.339.367 TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında SARAE ilk sırada yer alırken, satış tarafında TRALT en yüksek net satış yapılan hisse oldu.

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