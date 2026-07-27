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İş Yatırım, saat 15.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da 780,3 milyon TL net satıcı oldu. En çok SARAE alırken TRALT, ISCTR ve YKBNK'da satış yaptı.

İş Yatırım, Borsa İstanbul'da 27 Temmuz saat 15.00 itibarıyla 780,3 milyon TL net satıcı konumunda yer aldı. Aracı kurumun işlemlerinde SARAE hissesi alım tarafında öne çıkarken, satış tarafında TRALT ve banka hisseleri dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Saat 15.00 itibarıyla İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şöyle sıralandı;

Hisse Net alım (TL)
SARAE 495.840.800
KTLEV 291.953.802
EKGYO 179.429.126
LIDER 151.974.827
SASA 59.595.002

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

İş Yatırım'ın en fazla net satış yaptığı hisseler ise şu şekilde gerçekleşti;

Hisse Net satış (TL)
TRALT 366.134.511
ISCTR 314.226.446
YKBNK 212.809.419
DAPGM 182.201.179
THYAO 126.059.370

NET SATIŞ 780 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Verilere göre İş Yatırım'ın gün içindeki net hacmi -780.339.367 TL olarak gerçekleşti. Alım tarafında SARAE ilk sırada yer alırken, satış tarafında TRALT en yüksek net satış yapılan hisse oldu.

İş Yatırım ın 27 Temmuz bugün aldığı ve sattığı hisseler, Görsel 1

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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