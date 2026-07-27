Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIST: GOLDA), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni bir iş ilişkisine imza attığını duyurdu. Şirket, yurt içinde faaliyet gösteren bir müşteriyle çeşitli ürünlerin satışına yönelik önemli bir anlaşma gerçekleştirdi.

GOLDA'DAN 37,4 MİLYON TL'LİK SATIŞ ANLAŞMASI

KAP'ta yer alan açıklamaya göre Golda Gıda, şirket tarafından üretilen çeşitli ürünlerin satışına ilişkin yurt içinde yerleşik bir müşteriyle toplam 37.425.000 TL tutarında anlaşma sağladı.

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Şirket, söz konusu satışların planlanan teslim programı doğrultusunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

TESLİMATLAR EKİM SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Açıklamaya göre anlaşma kapsamındaki ürün teslimatlarının 2026 yılı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Şirket ayrıca gerçekleştirilecek satışların ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.