Tera Portföy Yönetim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, yönettiği yatırım fonu aracılığıyla Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIST: BIGEN) paylarında önemli bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılan açıklamada, fonun şirketteki pay oranının yüzde 5 eşiğini aşması nedeniyle kamuoyuna bildirim yapıldığı belirtildi.

TERA PORTFÖY BIGEN'DE PAYINI YÜZDE 7,36'YA ÇIKARDI

KAP açıklamasına göre Tera Portföy Yönetim A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Tera Portföy Birinci Serbest Fon (TLY), 23 Temmuz 2026 tarihinde 42.469.924 adet nominal BIGEN payı satın aldı.

Gerçekleştirilen işlemlerin ardından fonun Birleşim Grup Enerji'deki toplam pay oranı yüzde 7,360472 seviyesine ulaştı.

BİLDİRİM SPK TEBLİĞİ KAPSAMINDA YAPILDI

Şirket açıklamasında, bildirimin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) kapsamında yer alan, yatırım fonlarının bir ihraççıdaki payının yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 ve diğer belirlenen eşiklere ulaşması halinde kamuya açıklama yapılmasını zorunlu kılan düzenleme doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.