YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (BIST: YEOTK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada enerji depolama alanında yeni bir sözleşmeye imza attığını duyurdu. Şirket, Erdem Holding iştiraki Ova Enerji A.Ş. ile 37,3 MWh kapasiteli bataryalı enerji depolama sistemlerinin satışına yönelik anlaşma sağladı.

37,3 MWH'LİK BATARYA ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİ ÜRETİLECEK

KAP'ta yer alan açıklamaya göre sözleşme kapsamında 1C şarj ve deşarj oranına sahip batarya enerji depolama üniteleri, YEO Teknoloji'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Reap Batarya Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilecek.

Bataryaların üretimi, şirketin İstanbul Tuzla'da bulunan fabrikasında gerçekleştirilecek.

TESLİMATLAR 6 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Şirket açıklamasında, enerji depolama sistemlerinin sözleşmenin imza tarihinden itibaren 6 ay içerisinde teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

YEO Teknoloji'nin son dönemde enerji depolama sistemleri alanındaki yatırımlarını ve iş birliklerini artırması, şirketin büyüme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.