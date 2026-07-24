İki ABD iştirakiyle birlikte New Jersey Bölge Mahkemesi'ne Chapter 11 kapsamında başvuru yapan şirket, faaliyetlerini tamamen durdurmak yerine mahkeme denetiminde bir varlık satışı ve borç yapılandırma sürecine girmeyi hedefliyor.

Mahkemeye sunulan resmi belgeler, Poolin’in toplam yükümlülüklerinin 173,1 milyon dolar seviyesine ulaştığını gösterdi. Borç tablosundaki en büyük payı ise 2022'deki çalkantılı dönemde çıkarılan borç senetleri oluşturuyor:

• IOU Borçları: 163,7 milyon dolar (2022'de para çekme işlemlerinin dondurulması sonrası cüzdan kullanıcılarına verilen senetler).

• Etkilenen Kullanıcı Sayısı: Yaklaşık 11.700 mağdur yatırımcı.

2022 yılındaki sert ayı piyasası ve likidite krizinde çekim işlemlerini durduran şirket, varlıklarına erişemeyen müşterilerine IOU (borç senedi) dağıtmış ancak geçen süre zarfında bu borçları kapatamamıştı.

TEKSAS'TAKİ MADENCİLİK TESİSLERİ SATIŞA ÇIKARILIYOR

Şirketin yeniden yapılandırma planı kapsamında, Teksas’ın batısında yer alan iki büyük Bitcoin madencilik tesisinin satışı öngörülüyor.

• Başlangıç Taban Fiyatı (Stalking-Horse Bid): 52 milyon dolar.

• Geri Ödeme Şartı: Poolin Wallet kullanıcıları ve diğer alacaklılara yapılacak ödemelerin seviyesi, bu tesislerin ihale sürecinde elde edeceği nihai satış gelirine ve mahkemenin onaylayacağı plana bağlı olacak.

ZİRVEDEN İFLASA UZANAN YOLCULUK

2017 yılında kurulan Poolin, 2019 yılına gelindiğinde küresel işlem gücünün (hashrate) önemli bir kısmını elinde tutarak dünyanın en büyük Bitcoin madencilik havuzu unvanını kazanmıştı.

Ancak Çin'in 2021'deki madencilik yasağı, 2022'deki piyasa çöküşü ve Teksas’taki tesis yatırımlarında yaşanan kapasite sorunları şirketin mali dengesini bozdu.

Analistler, Poolin’in iflas sürecinin kripto madencilik sektöründeki sert dalgalanmaların dev şirketler üzerinde bile ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha kanıtladığını vurguluyor.

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