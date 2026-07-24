TBMM'de görüşülen torba kanun teklifine eklenen önerge göre motosikletlerde asgari ÖTV 30 bin lira, binek otomobillerde ise 100 bin liradan az olamayacak.

Binek otomobil ve motosikletlerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplamasında önemli bir değişikliğe gidiliyor. TBMM'de görüşmeleri süren torba kanun teklifine eklenen önergeyle, söz konusu araçlar için asgari maktu ÖTV uygulaması getirildi.

Buna göre, oransal olarak hesaplanan ÖTV tutarının belirlenen asgari vergi tutarının altında kalması halinde, araçlar için kanunda belirlenen asgari maktu ÖTV tahsil edilecek.

MOTOSİKLETLERDE ASGARİ ÖTV 30 BİN LİRA

Düzenlemeye göre, 4 kW'ın altındaki elektrikli motosiklet ve scooterlar hariç olmak üzere motosikletlerde uygulanacak asgari maktu ÖTV tutarı 30 bin lira olacak.

BİNEK OTOMOBİLLERDE ALT SINIR 100 BİN LİRA

Önerge kapsamında, 8703 GTİP kapsamında yer alan binek otomobiller için ise ÖTV tutarı 100 bin liranın altında olamayacak. Böylece hesaplanan vergi tutarı bu seviyenin altında kalsa bile en az 100 bin lira ÖTV alınacak.

Önergede ayrıca, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 12'nci maddesine eklenen hükümle, Cumhurbaşkanına ÖTV tutarlarını 10 katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi verilmesi de öngörülüyor.

Söz konusu düzenleme, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini içeren torba kanun teklifine eklenen önerge kapsamında Meclis gündemine geldi.

Kaynak: Ekonomim