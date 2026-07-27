BIST Halka Arz Endeksi haftayı yükselişle tamamladı. ISVEA yüzde 60,90 ile haftanın en çok kazandıran halka arz hissesi olurken, SARAE ve BIGEN dikkat çekti.
Borsa İstanbul'da halka arz hisselerine yönelik ilgi sürerken, BIST Halka Arz Endeksi geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Endeks haftalık bazda yüzde 2,08, aylık bazda yüzde 2,20 yükselirken, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 148,83 getiri sağladı.
Endekste yer alan 53 halka arz hissesinin 25'i haftayı yükselişle kapatırken, yatırımcıların odağında en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler yer aldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HALKA ARZ HİSSELERİ
|Hisse
|Fiyat
|Haftalık Değişim
|Bu Yıl
|ISVEA
|44,28
|%60,90
|%112,00
|SARAE
|123,80
|%60,78
|%60,78
|BIGEN
|128,70
|%23,75
|%1.346,07
|GUNDG
|2.510,00
|%19,52
|%895,04
|OZATD
|3.120,00
|%15,77
|%1.857,34
|ECOGR
|44,22
|%11,39
|%98,30
|CEMZY
|14,02
|%6,45
|%86,54
|ARMGD
|203,30
|%6,33
|%188,98
|SVGYO
|13,51
|%6,21
|%271,00
|TCKRC
|140,30
|%4,70
|%140,24
ISVEA, haftalık %60,90 yükselişle listenin zirvesinde yer alırken, 17 Temmuz'da işlem görmeye başlayan SARAE de yakaladığı tavan serisiyle %60,78 prim yaptı. BIGEN ise yılbaşından bu yana %1.346,07 getiriyle dikkat çeken hisseler arasında yer aldı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HALKA ARZ HİSSELERİ
|Hisse
|Haftalık Değişim
|DSTKF
|-%18,81
|BESTE
|-%10,18
|CGCAM
|-%8,26
|BALSU
|-%8,11
|DOFRB
|-%6,87
|ENDAE
|-%6,51
|EKIM
|-%5,37
|UCAYM
|-%4,50
|BULGS
|-%4,49
|GOLDA
|-%4,41
İŞLEM TARİHİ BEKLEYEN HALKA ARZLAR
Geçtiğimiz hafta talep toplama sürecini tamamlayan şirketlerde de işlem tarihi heyecanı sürüyor.
ALBTN: 549.211 yatırımcı katıldı, halka arz büyüklüğü 2,702 milyar TL oldu.
METEN: 961.387 yatırımcı katıldı, halka arz büyüklüğü 2,712 milyar TL olarak gerçekleşti.
MASFN: 45,68 TL halka arz fiyatıyla tamamlanan halka arzın büyüklüğü 3,88 milyar TL oldu.
KARCL: 35 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda 128 milyon lot yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL olarak gerçekleşti.