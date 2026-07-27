Borsa İstanbul'da halka arz hisselerine yönelik ilgi sürerken, BIST Halka Arz Endeksi geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Endeks haftalık bazda yüzde 2,08, aylık bazda yüzde 2,20 yükselirken, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 148,83 getiri sağladı.

Endekste yer alan 53 halka arz hissesinin 25'i haftayı yükselişle kapatırken, yatırımcıların odağında en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseler yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HALKA ARZ HİSSELERİ

Hisse Fiyat Haftalık Değişim Bu Yıl ISVEA 44,28 %60,90 %112,00 SARAE 123,80 %60,78 %60,78 BIGEN 128,70 %23,75 %1.346,07 GUNDG 2.510,00 %19,52 %895,04 OZATD 3.120,00 %15,77 %1.857,34 ECOGR 44,22 %11,39 %98,30 CEMZY 14,02 %6,45 %86,54 ARMGD 203,30 %6,33 %188,98 SVGYO 13,51 %6,21 %271,00 TCKRC 140,30 %4,70 %140,24

ISVEA, haftalık %60,90 yükselişle listenin zirvesinde yer alırken, 17 Temmuz'da işlem görmeye başlayan SARAE de yakaladığı tavan serisiyle %60,78 prim yaptı. BIGEN ise yılbaşından bu yana %1.346,07 getiriyle dikkat çeken hisseler arasında yer aldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HALKA ARZ HİSSELERİ

Hisse Haftalık Değişim DSTKF -%18,81 BESTE -%10,18 CGCAM -%8,26 BALSU -%8,11 DOFRB -%6,87 ENDAE -%6,51 EKIM -%5,37 UCAYM -%4,50 BULGS -%4,49 GOLDA -%4,41

İŞLEM TARİHİ BEKLEYEN HALKA ARZLAR

Geçtiğimiz hafta talep toplama sürecini tamamlayan şirketlerde de işlem tarihi heyecanı sürüyor.

ALBTN: 549.211 yatırımcı katıldı, halka arz büyüklüğü 2,702 milyar TL oldu.

METEN: 961.387 yatırımcı katıldı, halka arz büyüklüğü 2,712 milyar TL olarak gerçekleşti.

MASFN: 45,68 TL halka arz fiyatıyla tamamlanan halka arzın büyüklüğü 3,88 milyar TL oldu.

KARCL: 35 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzda 128 milyon lot yatırımcılara sunuldu. Halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL olarak gerçekleşti.