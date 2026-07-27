ING Think, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararına ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda, Banka'nın artan jeopolitik belirsizlikler ve enflasyon riskleri nedeniyle politika faizini değiştirmeyerek temkinli duruşunu koruduğunu belirtti.

Raporda, özellikle yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının enflasyon görünümü üzerindeki olası etkilerinin TCMB'nin ihtiyatlı yaklaşımında belirleyici olduğu vurgulandı.

TCMB TÜM POLİTİKA ARAÇLARINI KULLANMAYA HAZIR

ING değerlendirmesinde, TCMB'nin karar metni ve iletişiminin para politikasında esnekliğin korunmasının öncelikli hedef olmaya devam ettiğini gösterdiği ifade edildi.

Raporda, Merkez Bankası'nın değişen jeopolitik gelişmelere bağlı olarak tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduğu mesajını verdiği belirtilirken, kısa vadede "bekle-gör" stratejisinin sürdürülmesinin beklendiği aktarıldı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN AĞUSTOS VEYA EYLÜL İŞARET EDİLDİ

ING'e göre TCMB, politika faizinde değişikliğe gitmeden önce enflasyon görünümü, rezerv birikimi ve küresel risklerdeki gelişmeleri yakından takip edecek.

Raporda, ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması veya taraflar arasında yeni bir anlaşmaya varılması halinde küresel enerji fiyatları üzerindeki baskının hafifleyebileceği ifade edildi.

Böyle bir senaryoda enflasyon ve rezerv dinamiklerinde iyileşme yaşanması durumunda, TCMB'nin bankalara uyguladığı efektif fonlama maliyetini politika faizine yaklaştıracak normalleşme adımlarını Ağustos veya Eylül ayında gündeme alabileceği değerlendirildi.

GÖZLER JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE ENFLASYONDA

ING, önümüzdeki dönemde piyasaların hem jeopolitik gelişmeleri hem de enflasyon göstergelerini yakından izleyeceğini belirterek, bu gelişmelerin TCMB'nin olası faiz adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.