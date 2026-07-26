Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde yasal süre daralıyor. 1 Temmuz’da başlayan vergilendirme döneminde son viraja girilirken, mükelleflerin cezalı duruma düşmemek için en geç 31 Temmuz Cuma gününe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

SON GÜNÜ KAÇIRANLARA GECİKME FAİZİ UYGULANACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen takvime göre, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilen MTV'nin bu yılki son ödemesi cuma günü mesai bitimiyle (dijital kanallarda saat 23:59'a kadar) sona erecek. Belirlenen tarihe kadar ödemesini gerçekleştirmeyen araç sahiplerinin borçlarına yasal gecikme faizi işletilecek. Ayrıca MTV borcu bulunan taşıtların araç muayene işlemleri yapılamayacağı gibi noter üzerinden satış ve devir işlemleri de engellenecek.

MTV ÖDEMESİNİ GECİKTİREN NE KADAR FAİZ ÖDEYECEK?

31 Temmuz'a kadar ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borçlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlükte bulunan bu oran, vadesinde ödenmeyen vergi borçları için hesaplanıyor.

Gecikme zammı aylık olarak belirlenmesine rağmen hesaplama günlük yapılıyor. Yani ödeme tarihini yalnızca birkaç gün geçirmeniz halinde bile, gecikilen gün sayısı kadar gecikme zammı borca ekleniyor.

3 BİN TL MTV BORCUNUN 1 AYLIK GECİKME MALİYETİ

Örneğin, 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken 3.000 TL tutarındaki MTV ikinci taksiti, bir ay geciktirilirse yaklaşık 111 TL gecikme zammı oluşuyor. Gecikme süresi uzadıkça ana para üzerine işleyen tutar da artmaya devam ediyor.

Not: Gecikme zammı, ödeme tarihine göre günlük bazda hesaplandığından nihai tutar gecikilen gün sayısına göre değişebilir.

ÖDEMELER NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Araç sahipleri, vergi borçlarını fiziki ve dijital birçok kanal üzerinden güvenle yatırabiliyor.

Öne çıkan ödeme kanalları ise şöyle;

-GİB Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulaması üzerinden şifresiz olarak (plaka, T.C. kimlik numarası ve tescil tarihi ile),

-e-Devlet Kapısı bünyesindeki "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" hizmetinden,

-Anlaşmalı bankaların mobil bankacılık uygulamaları, internet şubeleri veya fiziki şubelerinden,

-PTT şubeleri ile PTT mobil uygulaması kanalıyla.

2026 MTV NE KADAR? İŞTE EN ÇOK KULLANILAN ARAÇLAR İÇİN GÜNCEL TUTARLAR

2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen %18,95 yeniden değerleme artışı doğrultusunda uygulanıyor. Araç sahiplerinin ödeyeceği vergi; aracın motor hacmi, yaşı, ilk tescil tarihi ve taşıt değerine göre değişiyor. 31 Temmuz'a kadar ödenecek ikinci taksit, yıllık MTV tutarının yarısı kadar olacak.

Motor hacmi ve taşıt değeri 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 1300 cc ve altı (541.500 TL üzeri) 6.902 TL 4.807 TL 2.693 TL 1301-1600 cc (541.500 TL üzeri) 12.028 TL 9.012 TL 5.220 TL 1601-1800 cc (775.100 TL üzeri) 21.251 TL 16.600 TL 9.775 TL 1801-2000 cc (775.100 TL üzeri) 33.474 TL 25.784 TL 15.147 TL

MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV NE KADAR?

100-250 cc motosiklet (1-3 yaş): Yıllık 1.069 TL (ikinci taksit 534,50 TL)

251-650 cc motosiklet (1-3 yaş): Yıllık 2.214 TL

Togg T10X ve Tesla Model Y gibi birçok elektrikli modelde ise motor gücü ve araç değerine göre 2026 yılı yıllık MTV 17.504 TL, Temmuz ayı ikinci taksiti ise 8.752 TL olarak uygulanıyor.