ChatGPT’ye girmekte zorlanan kullanıcılar sosyal medyada yoğun şekilde "ChatGPT çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Oturum açma, sohbet geçmişine ulaşma ve yanıt alma süreçlerinde teknik aksaklıklar yaşandığı bildirildi.
ChatGPT'ye erişimde sorun yaşayan kullanıcıların sayısı artarken, 25 Temmuz’da yaşanan bağlantı problemleri sosyal medyada geniş yer buldu. Kullanıcılar, platformda yaşanan aksaklığın nedenini ve OpenAI'den resmi bir açıklama gelip gelmediğini araştırmaya başladı. Peki, ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor?
DOWNDETECTOR VERİLERİNDE HATA BİLDİRİMİ ARTIŞI
25 Temmuz Cumartesi günü birçok kullanıcı ChatGPT'de oturum açma, sohbet yükleme ve cevap alma konusunda sorun yaşadığını bildirdi. Downdetector verilerine göre hata bildirimlerinde belirgin bir artış yaşanırken; gözler OpenAI'nin sistem durumu sayfasından yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.
Erişim sorunuyla karşılaşan kullanıcılar, platform üzerinde şu problemlerle karşılaştıklarını paylaştı:
Sohbet geçmişine ulaşamama
Yeni konuşma başlatamama
Giriş (login) işlemlerinde aksaklıklar
İstemi gönderdikten sonra cevap alamama
CHATGPT NEDEN AÇILMIYOR?
ChatGPT'nin açılmamasının temel nedeni, OpenAI sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıklar olarak değerlendiriliyor.
Yaşanan sorundan tüm kullanıcılar aynı şekilde etkilenmeyebilir. OpenAI, hizmet durumunun sunucu yoğunluğu, bulunulan bölge ve kullanılan platform özelliklerine göre farklılık gösterebileceğini belirtiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi