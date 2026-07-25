Motorinin litre fiyatına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4,18 TL zam yapıldı. Son artışla birlikte motorin fiyatı 80 TL sınırına yaklaşırken, temmuz ayındaki toplam zam yaklaşık 14 TL'ye ulaştı.

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL seviyesine yükseldi. Böylece motorin fiyatları 80 TL sınırına yaklaşmış oldu.

Temmuz ayı boyunca peş peşe gelen fiyat artışlarıyla birlikte motorine yapılan toplam zam yaklaşık 14 TL'ye ulaştı.

Öte yandan, daha önce yapılan artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik uygulanmadı.

Kaynak: Ekonomim