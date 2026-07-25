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Akaryakıt fiyatlarında yükseliş sürüyor. Uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle motorinin litre fiyatına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4,18 TL zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatına 25 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4,18 TL zam yapıldı. Son artışla birlikte motorin fiyatı 80 TL sınırına yaklaşırken, temmuz ayındaki toplam zam yaklaşık 14 TL'ye ulaştı.

Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda motorinin litre fiyatı 78,49 TL seviyesine yükseldi. Böylece motorin fiyatları 80 TL sınırına yaklaşmış oldu.

Motorine dev zam geldi! Akaryakıtta tabela yeniden değişti, Görsel 1

Temmuz ayı boyunca peş peşe gelen fiyat artışlarıyla birlikte motorine yapılan toplam zam yaklaşık 14 TL'ye ulaştı.

Öte yandan, daha önce yapılan artışların ardından 25 Temmuz itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik uygulanmadı.

Kaynak: Ekonomim

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 78.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 67.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 61.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 47.13
Gazyağı 83.36
Tüm Akaryakıt Fiyatları

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