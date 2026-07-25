Türkiye'de bazı bankalar, pilot uygulama kapsamında ATM'lerden ambalajlı ve sertifikalı gram altın satışına başladı. Yeni sistemle müşteriler, mesai saatleri dışında da kart veya QR kod ile fiziki sertifikalı gram altın satın alabilecek.

Geliştirilen sistem sayesinde vatandaşlar, tıpkı nakit para çeker gibi ATM üzerinden gram altın satın alabilecek. Uygulamanın, özellikle kuyumcuların kapalı olduğu akşam saatleri ile hafta sonlarında önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

PİLOT ATM'LERDE BAŞLADI

Bankalar, gelişen finansal teknolojiler doğrultusunda ATM altyapılarını yenileyerek seçili noktalara özel altın modülleri entegre etti. Böylece müşteriler, fiziki gram altınlarını doğrudan ATM'den teslim alabiliyor.

Yeni uygulamanın ilk etapta büyükşehirlerdeki merkezi noktalarda devreye alındığı, talebe bağlı olarak ilerleyen dönemde ülke genelindeki ATM ağına yaygınlaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

ATM'DEN GRAM ALTIN NASIL ALINACAK?

Yeni sistemde işlem birkaç adımda tamamlanıyor:

Müşteriler banka veya kredi kartı ya da QR kod ile ATM'ye giriş yapıyor.

Menüde yer alan "Altın İşlemleri" bölümünden satın alınacak gramaj seçiliyor.

Ödeme, vadesiz hesaptan veya kredi kartı üzerinden gerçekleştiriliyor.

İşlem onaylandıktan sonra güvenlik ambalajına sahip gram altın ATM'nin para verme bölümünden teslim ediliyor.

GÜVENLİK ÖN PLANDA

ATM'lerden teslim edilen gram altınların, Darphane veya akredite rafineriler tarafından üretildiği belirtildi.

Altınlar; özel güvenlik damgalı ambalaj, karekod ve seri numarasıyla müşterilere sunulurken, bu sistem sayesinde sahte veya ayarı düşük ürün riskinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Uzmanlar, uygulamanın özellikle düğün sezonu, acil ziynet ihtiyacı ve mesai saatleri dışında fiziki altına erişim konusunda vatandaşlara önemli kolaylık sağlayacağını değerlendiriyor.

Kaynak: Son Dakika