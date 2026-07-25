Yatırım ve bireysel emeklilik fonları bu hafta yatırımcısına pozitif getiri sağladı. Ortalama olarak yatırım fonları yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 0,41 oranında değer kazanırken, kıymetli maden fonları performansıyla dikkat çekti.

KIYMETLİ MADEN FONLARI ZİRVEDE

Yatırım fonları kategorileri incelendiğinde, haftanın en yüksek getirisi yüzde 1,78 ile Kıymetli Maden Fonlarında gerçekleşti. Haftalık bazda yatırım fonları arasında değer kaybeden herhangi bir kategori bulunmadı.

BES fonlarında ise en yüksek yükseliş yüzde 2,03 ile Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü. Buna karşılık en fazla değer kaybı yaşayan kategori yüzde 0,58 düşüşle Endeks fonları oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM FONU BELLİ OLDU

Haftanın en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 24,49'luk yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olarak kayıtlara geçti.

Emeklilik yatırım fonları tarafında ise Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,51'lik getirisiyle haftanın en fazla kazandıran BES fonu oldu.

EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR

Yatırım fonlarında haftanın en sert düşüşü ise yüzde 45,03 ile Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'da yaşandı.

BES fonları arasında en fazla değer kaybeden fon ise yüzde 4,33'lük gerilemeyle Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu oldu.

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