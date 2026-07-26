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Borsa İstanbul'da 27 Temmuz Pazartesi günü EDATA, KUVVA ve RTALB genel kurul toplantısı yapacak. Gündemde yatırımcıların yakından takip ettiği temettü kararları da bulunuyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketlerde genel kurul takvimi devam ediyor. 27 Temmuz Pazartesi günü 3 şirket olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirecek. Toplantılarda finansal tabloların yanı sıra yönetim kurullarının 2026 yılı temettü teklifleri de ortakların onayına sunulacak.

Temettü yatırımcılarının yakından izlediği genel kurul sürecinde alınacak kararlar, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyu ile paylaşılacak.

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27 TEMMUZ PAZARTESİ GENEL KURUL YAPACAK ŞİRKETLER

Şirket Hisse Kodu Genel Kurul
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. EDATA Olağan
Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. KUVVA Olağan
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. RTALB Olağan
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Genel kurul toplantılarının öne çıkan gündem maddeleri arasında şirketlerin kâr dağıtım (temettü) teklifleri yer alıyor. Yönetim kurullarının hazırladığı temettü önerileri, ortakların onayına sunulacak. Onaylanan kararlar daha sonra KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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