Borsa İstanbul'da ağustos ayında temettü takvimi netleşmeye başladı. İlk listeye göre yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak 9 şirket belli olurken, temettü veriminde PCILT %7,41 ile ilk sıralarda yer aldı. Hisse başına nakit temettüde ise DOAS 12,75 TL ile nakit ödeme ile çıktı. İşte ağustos ayında temettü dağıtacak şirketler, ödeme tarihleri ve temettü verimleri...

AĞUSTOSTA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER

Ağustos ayında temettü ödemesi yapacak şirketler ve ödeme tarihleri şöyle:

Hisse Hisse Başı Net Temettü Temettü Verimi Tarih BOBET 0,3400 TL %2,08 05.08.2026 PCILT 2,1546 TL %7,41 10.08.2026 GOKNR 0,2603 TL %1,26 10.08.2026 DOAS 12,7500 TL %8,04 13.08.2026 BEGYO 0,0307 TL %0,79 20.08.2026 AHGAZ 0,0490 TL %0,16 24.08.2026 TGSAS 0,2550 TL %0,16 25.08.2026 TURSG 0,2550 TL %2,26 27.08.2026 SUWEN 0,1518 TL %2,56 31.08.2026

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri dönem kârının bir kısmını ortaklarıyla paylaşmasıdır. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, genel kurulda alınan karar doğrultusunda yatırımcılarına nakit temettü veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtabilir.

TEMETTÜ ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Temettü alabilmek için yatırımcının, şirketin açıkladığı hak kullanım tarihinden bir gün önce ilgili hisseye sahip olması gerekir. Hak kullanım tarihinden sonra hisseyi satan yatırımcılar da temettü alma hakkını korur.

TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Nakit temettüler, şirketlerin açıkladığı ödeme takvimine göre genellikle hak kullanım tarihinden sonraki iki iş günü içinde yatırımcıların aracı kurum hesaplarına aktarılır.

TEMETTÜ GÜNÜ HİSSE FİYATI NEDEN DÜŞER?

Temettü ödemesi yapıldığı gün hisse fiyatı, dağıtılan brüt temettü tutarı kadar teorik olarak aşağı yönlü düzeltilir. Bu nedenle temettü günü hissede görülen fiyat düşüşü, tek başına değer kaybı anlamına gelmez.

TEMETTÜ VERİMİ NEDİR?

Temettü verimi, hisse başına dağıtılan temettünün hisse fiyatına oranını ifade eder. Yatırımcılar için bir hissenin temettü performansını değerlendirmede kullanılan önemli göstergelerden biridir. Örneğin %8 temettü verimi, hisse fiyatına göre yaklaşık %8 oranında nakit temettü dağıtıldığını gösterir.

TEMETTÜDEN VERGİ KESİLİYOR MU?

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yatırımcılarına ödediği nakit temettülerde stopaj (gelir vergisi kesintisi) uygulanır. Yatırımcıların hesaplarına geçen tutar, bu kesinti yapıldıktan sonraki net temettü tutarıdır.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.