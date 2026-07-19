Borsa İstanbul'da 20-24 Temmuz haftasında VBTS kapsamındaki tedbirleri sona erecek 8 hisse belli oldu. İşte kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri kalkacak hisseler.
Borsa İstanbul'da yeni haftayla birlikte 8 hisse senedinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kısıtlamalar sona erecek. Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbirlerinin kaldırılmasıyla birlikte söz konusu paylar yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.
20-24 Temmuz 2026 işlem haftasında tedbir süresi dolacak hisseler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
20 TEMMUZ PAZARTESİ TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER
Haftanın ilk işlem gününde üç hissedeki tedbirler kaldırılacak.
Europower Enerji (EUPWR): Kredili işlem yasağı sona erecek.
Rubenis Tekstil (RUBNS): Kredili işlem yasağı kaldırılacak.
Girişim Elektrik (GESAN): Kredili işlem yasağı ile birlikte brüt takas tedbiri sona erecek.
22 TEMMUZ ÇARŞAMBA TEDBİRİ KALKACAK HİSSELER
Hafta ortasında üç hisse yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.
E-Data Teknoloji (EDATA): Kredili işlem yasağı kaldırılacak.
Ensari Sınai Yatırımlar (ENSRI): Kredili işlem yasağı sona erecek.
Frigo-Pak Gıda (FRIGO): Kredili işlem yasağı kaldırılacak.
24 TEMMUZ CUMA TEDBİRİ SONA ERECEK HİSSELER
Haftanın son işlem gününde ise iki hissedeki tedbirler kaldırılacak.
Ditaş Doğan Yedek Parça (DITAS): Kredili işlem yasağı sona erecek.
Selçuk Ecza Deposu (SELEC): Kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri kaldırılacak.
VBTS TEDBİRİ NEDİR?
Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS), Borsa İstanbul tarafından aşırı fiyat ve işlem hareketlerinin görüldüğü paylarda yatırımcıların korunması amacıyla uygulanan geçici önlemleri kapsıyor. Tedbir süresinin sona ermesiyle birlikte hisseler normal işlem esaslarına dönüyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.