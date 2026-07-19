Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporları ve hedef fiyat revizyonları tüm hızıyla sürüyor. 13-17 Temmuz haftasında hem yerli aracı kurumlar hem de küresel yatırım bankası Bank of America (BofA), piyasanın dev oyuncularını masaya yatırdı.

Hafta genelinde ulaştırma, petrokimya ve sigortacılık sektörlerine yönelik güncellemeler öne çıkarken; perşembe günü Bank of America'nın yayımladığı geniş kapsamlı bankacılık raporu piyasada dikkatleri üzerine çekti.

HAFTA BAŞINDA GELEN ARACI KURUM RAPORLARI

Haftanın ilk günlerinde yerli aracı kurumlar lojistik, sanayi ve sigorta sektöründeki potansiyelleri değerlendirdi. KuveytTürk Yatırım, Gür-Sel Turizm için oldukça iyimser bir fiyat hedefi koyarak "Al" sinyali verirken; Deniz Yatırım Petkim için temkinli duruşunu korudu. Sigorta tarafında ise Ünlü & Co, Türkiye Sigorta için yukarı yönlü potansiyeli işaret etti.

Tarih Hisse Senedi Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye 13 Temmuz Pazartesi GÜR-SEL Turizm (GRSEL) KuveytTürk Yatırım 411,00 TL AL 13 Temmuz Pazartesi Petkim Petrokimya (PETKM) Deniz Yatırım 21,00 TL TUT 14 Temmuz Salı Türkiye Sigorta (TURSG) Ünlü & Co 10,00 TL AL

BANK OF AMERİCA (BOFA) BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ MERCEK ALTINA ALDI

16 Temmuz Perşembe günü piyasanın gözü tamamen küresel yatırım bankası Bank of America'nın yayımladığı bankacılık sektörü raporundaydı. BofA, Borsa İstanbul'un lokomotifi konumundaki 6 büyük banka için hedef fiyatlarını ve yatırım tavsiyelerini paylaştı.

Raporda özel bankalar için "Nötr" görüşü korunurken; kamu bankaları için "Endeks Altı Getiri" tavsiyesi öne çıktı.

Hisse Senedi Aracı Kurum Hedef Fiyat Tavsiye Garanti BBVA (GARAN) Bank of America 159,00 TL Nötr Akbank (AKBNK) Bank of America 84,00 TL Nötr Yapı Kredi (YKBNK) Bank of America 42,40 TL Nötr İş Bankası (ISCTR) Bank of America 17,20 TL Nötr VakıfBank (VAKBN) Bank of America 30,80 TL Endeks Altı Getiri Halkbank (HALKB) Bank of America 22,40 TL Endeks Altı Getiri

Not: Küresel kurumların sıkılaşma politikaları ve makroekonomik beklentiler ışığında bankacılık endeksine getirdiği bu yeni yorumlar, önümüzdeki dönemde yabancı fon giriş-çıkışları üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir. Yatırımcıların endeksteki ağırlığı yüksek olan bu hisselerdeki fiyat marjlarını yakından takip etmesi gerekiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.