Gümüş fiyatlarında iki kritik senaryo öne çıkıyor. Son 30 günde yüzde 17 değer kaybederek 60 doların altına gerileyen gümüşte teknik göstergeler olası tepki yükselişine işaret ederken, Fed'in şahin duruşu ve jeopolitik riskler satış baskısının sürebileceğine işaret ediyor. Uzun vadede ise devam eden arz açığı yükseliş beklentilerini canlı tutuyor.

GÜMÜŞ SON 30 GÜNDE YÜZDE 17 GERİLEDİ

Spot gümüş fiyatı 19 Temmuz'da haftalık en düşük seviye olan 55,82 doları test ettikten sonra haftayı 56,22 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlar günlük bazda yüzde 0,82 yükselse de son yedi işlem gününde yüzde 6,7, son bir ayda ise yüzde 17,3 değer kaybetti.

Böylece ocak ayında görülen 121,78 dolarlık 52 haftalık zirvenin yaklaşık yüzde 54 altına gerileyen gümüşte satış baskısı dikkat çekti.

20 Temmuz TSİ 09.25 itibarıyla ise gümüşün ons fiyatı yüzde 1,31 yükselişle 56,63 dolar seviyesinde seyrediyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ VE FED BASKISI ÖNE ÇIKTI

Analize göre satışların temel nedenleri arasında ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine mesafeli duruşu yer alıyor.

ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından İran'ın Ürdün ve Kuveyt'teki ABD hedeflerine saldırı düzenlediği belirtilirken, jeopolitik gerilim petrol fiyatlarını bir haftada yüzde 14'ün üzerinde yükseltti.

Yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu artırabileceği endişesi, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirirken, güçlü dolar da faiz getirisi olmayan değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

TEKNİK GÖSTERGELER AŞIRI SATIMA İŞARET EDİYOR

Gümüşte 14 günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 34,6 seviyesine geriledi.

Piyasa uzmanlarına göre bu seviye teknik olarak aşırı satım bölgesine yaklaşıldığını gösteriyor ve kısa vadede tepki yükselişi ihtimalini artırıyor.

Analist James Hyerczyk, olası toparlanmalarda 63,28 dolar seviyesinin ilk önemli direnç olduğunu belirtti.

FXEmpire analisti Muhammad Umair ise 60 doların altında kalıcılık sağlanması halinde fiyatların 40-50 dolar bandına kadar geri çekilebileceğini, uzun vadede ise yeniden 72 dolar seviyesinin hedeflenebileceğini değerlendirdi.

BÜYÜK FONLAR POZİSYONLARINI AZALTTI

Kurumsal yatırımcıların da son dönemde gümüş pozisyonlarını azalttığı görüldü.

Crescent Grove Advisors, yılın ilk çeyreğinde iShares Silver Trust (SLV) varlıklarının yüzde 65'ten fazlasını satarken, Clifford Swan Investment Counsel da pozisyonunun yaklaşık yarısını azalttı.

Bu tablo, kurumsal yatırımcıların kısa vadede temkinli duruşunu koruduğuna işaret ediyor.

Diğer kıymetli metallerde son durum

Varlık Son Alış Satış Paladyum (USD) 1.248,48 1.247,00 1.249,97 Platinyum (USD) 1.593,03 1.591,22 1.594,84 Gümüş (Gram) 86,01 TL 85,92 TL 86,01 TL

ARZ AÇIĞI BÜYÜYOR

Kısa vadeli baskıya rağmen uzmanlar, gümüş piyasasının temel dinamiklerinin güçlü kalmaya devam ettiğini vurguluyor.

Küresel gümüş piyasasında üst üste beş yıldır arz açığı yaşanırken, bu süreçte stoklardan 700 milyon onsun üzerinde gümüş çekildi.

Analistler, dünyanın en büyük üreticilerinden Peru'da yaşanan enerji krizinin üretimi sınırlandırdığını, güneş enerjisi panelleri, elektronik ürünler ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talebin ise güçlü seyrini koruduğunu belirtiyor.

Bu nedenle piyasalarda 2026'nın da üst üste altıncı arz açığı yılı olabileceği değerlendiriliyor.

KISA VADEDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Uzmanlara göre gümüş fiyatları kısa vadede iki farklı güç arasında sıkışmış durumda.

Bir tarafta aşırı satım sinyalleri ve olası tepki alımları fiyatları desteklerken, diğer tarafta Fed'in sıkı para politikası, güçlü dolar ve jeopolitik riskler baskı oluşturmaya devam ediyor.

Orta ve uzun vadede ise yapısal arz açığı ile sanayi talebindeki artışın gümüş fiyatlarını yeniden destekleyebileceği ifade ediliyor.

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