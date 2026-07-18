Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve küresel piyasalardaki dalgalanma, değerli metaller üzerinde sert satış baskısı oluşturdu. Altın ve gümüş son haftalarda değer kaybederken, gümüşteki düşüş altını geride bıraktı. Dev yatırım bankalarının altına ilişkin beklentileri ise farklı yönlerde şekillendi.

Jeopolitik riskler, güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizlerinin etkisiyle altın ve gümüş piyasasında dalgalı seyir devam ediyor. Son verilere göre hem haftalık hem de aylık bazda iki değerli metalde kayıplar yaşanırken, özellikle gümüş fiyatlarındaki sert gerileme dikkat çekti.

GÜMÜŞTE KAYIPLAR ALTINI İKİYE KATLADI

Haftalık bazda ons altın yüzde 2,51 değer kaybederken, gram altın yüzde 2,15 geriledi.

Daha geniş zaman diliminde ise ons altındaki kayıplar aylık yüzde 5,66, son 6 ayda ise yüzde 12,57 olarak gerçekleşti. Gram altında ise aylık yüzde 4,70, 6 aylık kayıp yüzde 4,80 seviyesinde kaldı.

Gümüş tarafındaki tablo ise çok daha sert oldu. Ons gümüş haftalık yüzde 6,54, aylık yüzde 17,74 ve 6 aylık bazda yüzde 37,80 değer kaybetti. Gram gümüş ise haftalık yüzde 6,18, aylık yüzde 17,03 ve 6 ayda yüzde 32,39 geriledi.

Böylece son altı aylık performansta gümüşün, altına kıyasla çok daha sert bir değer kaybı yaşadığı görüldü.

DEV BANKALARDAN ALTIN İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Fiyatlardaki düşüşe rağmen uluslararası yatırım bankalarının altına yönelik değerlendirmeleri farklılaştı.

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü altın alımlarının fiyatları desteklemeyi sürdüreceğini belirterek 2026 yıl sonu ons altın tahminini 4.900 dolar seviyesinde korudu.

HSBC ise güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizlerinin kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturacağını belirtirken, yıl sonuna ilişkin yükseliş beklentisini sürdürdüğünü açıkladı.

Buna karşın Bank of America (BofA) emtia analistleri daha temkinli bir görünüm ortaya koydu. Banka, 2026 yılı ortalama ons altın fiyat tahminini yüzde 14 düşürerek 4.360 dolara çekti.

GÜMÜŞTE ARZ AÇIĞI BEKLENTİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Gümüş fiyatları son 8 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, analistler yüksek oynaklığın önümüzdeki dönemde de devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

Öte yandan Silver Institute verilerine göre küresel gümüş piyasasında 2026 yılında yaklaşık 46 milyon ons arz açığı oluşması bekleniyor. Uzmanlar, bu arz açığının orta ve uzun vadede gümüş fiyatlarını yeniden destekleyebileceğini ifade ediyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Piyasa analistlerine göre değerli metallerde son dönemde görülen satış baskısının temel nedenleri; güçlenen dolar, yükselen ABD tahvil faizleri ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi oldu.

Analistler, altının merkez bankalarının devam eden alımları sayesinde gümüşe göre daha dirençli bir görünüm sergilediğini, buna karşılık gümüşün hem sanayi talebine hem de yatırımcı iştahına daha duyarlı olması nedeniyle daha sert fiyat hareketleri yaşayabildiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre kısa vadede volatilitenin sürmesi beklenirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, doların seyri ve jeopolitik gelişmeler hem altın hem de gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

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