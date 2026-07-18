Haftanın en çok kazandıran hissesi yüzde 30,99 prim yapan Balsu Gıda (BALSU) olurken, en sert düşüş ise yüzde 34,31 ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerinde yaşandı.

Borsa İstanbul'da yatırımcılar, 17 Temmuz ile sona eren haftada küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra şirketlere ilişkin haber akışını yakından takip etti. Hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 13.941,98 ile 14.265,51 puan arasında işlem gördükten sonra haftayı önceki kapanışa göre yüzde 2,38 yükselişle 13.981,05 puandan tamamladı.

Endeks haftayı artıda kapatmasına rağmen hisse bazındaki performanslarda dikkat çekici ayrışmalar yaşandı. Bazı hisseler yatırımcısına çift haneli kazanç sağlarken, bazı hisselerde sert satışlar görüldü.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de haftanın en yüksek getirisi Balsu Gıda (BALSU) hissesinde görüldü. Şirket hissesi haftalık bazda yüzde 30,99 değer kazanarak yatırımcısına en fazla kazandıran hisse oldu.

BALSU'yu sırasıyla şu hisseler takip etti:

Efor Çay (EFOR): %23,60

Margün Enerji (MAGEN): %19,20

Aksa Enerji (AKSEN): %15,09

Ral Yatırım Holding (RALYH): %14,12

Haftanın en çok yükselen hisseleri arasında özellikle gıda ve enerji sektörü şirketlerinin öne çıkması dikkat çekti.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

Haftalık bazda en sert düşüş ise Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisselerinde yaşandı. Şirket hissesi haftayı yüzde 34,31 kayıpla tamamladı.

En fazla değer kaybeden hisseler ise şöyle sıralandı:

Destek Finans Faktoring (DSTKF): %-34,31

Astor Enerji (ASTOR): %-12,05

Tureks Turizm Taşımacılık (TRALT): %-7,37

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (TRENJ): %-6,94

Vestel (VESTL): %-6,13

Kaynak: Ekonomim

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