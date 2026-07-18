Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,19, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise yüzde 1,25 değer kazandı. Haftanın en yüksek getirisini yüzde 60,11 ile Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon sağlarken, en sert kayıp yüzde 22,40 ile Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon'da yaşandı.

Yatırımcıların yakından takip ettiği yatırım ve emeklilik fonlarında haftalık performanslar belli oldu. Hisse senedi fonları yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi sağlarken, kıymetli maden fonları haftanın en fazla değer kaybeden kategorisi oldu.

HİSSE SENEDİ FONLARI HAFTANIN ZİRVESİNDE

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,19 değer kazanırken, en yüksek performansı yüzde 2,73 getiriyle Hisse Senedi Fonları gösterdi.

Buna karşılık, Kıymetli Maden Fonları yüzde 1,55 değer kaybederek haftanın en fazla gerileyen yatırım fonu kategorisi oldu.

BES FONLARINDA SERBEST FONLAR ÖNE ÇIKTI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları da haftayı ortalama yüzde 1,25 yükselişle tamamladı.

BES tarafında en yüksek getiriyi yüzde 2,93 ile Serbest Fon kategorisi sağlarken, Kıymetli Madenler kategorisi yüzde 1,90 değer kaybederek en fazla gerileyen grup oldu.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN FONLARI

Yatırım fonları arasında haftanın en yüksek getirisi, yüzde 60,11 yükseliş kaydeden Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Emeklilik fonlarında ise BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ BIST30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,55 getiriyle haftanın en çok kazandıran BES fonu olarak öne çıktı.

EN ÇOK KAYBETTİREN FONLAR

Yatırım fonlarında haftanın en büyük kaybını yüzde 22,40 düşüş yaşayan Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) yaşadı.

Emeklilik fonları tarafında ise Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 4,65 değer kaybederek haftanın en fazla gerileyen BES fonu oldu.

Haftalık verilere göre yatırımcıların hisse senedi ağırlıklı fonlara ilgisi sürerken, kıymetli maden fonlarında yaşanan değer kayıpları dikkat çekti. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarındaki gerileme, kıymetli maden temalı fonların performansını olumsuz etkiledi.

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