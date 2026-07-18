Yeni fiyat tarifesi yürürlüğe girerken, Apple Music bireysel aboneliği 89,99 TL'ye, 2 TB'lık iCloud+ paketi ise 549,99 TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz ay artan RAM maliyetlerini gerekçe göstererek Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına giden Apple, bu kez dijital servis aboneliklerinde fiyat güncellemesine gitti. Şirket, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede Apple Music ve iCloud+ abonelik ücretlerini artırdı.

Yeni fiyatlandırma bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, hem müzik dinleme hem de bulut depolama hizmetlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı.

APPLE MUSİC ABONELİK ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Apple'ın yeni fiyat tarifesine göre Apple Music abonelik ücretleri şu şekilde güncellendi:

Öğrenci Paketi: 32,99 TL → 49,99 TL

Bireysel Paket: 59,99 TL → 89,99 TL

Aile Paketi: 99,99 TL → 149,99 TL

iCloud+ fiyatları da yükseldi

Apple, iCloud+ depolama paketlerinde de fiyat artışına gitti. Güncellenen aylık abonelik ücretleri şöyle oldu:

50 GB: 39,99 TL → 49,99 TL

200 GB: 129,99 TL → 169,99 TL

2 TB: 399,99 TL → 549,99 TL

6 TB: 1.699 TL

12 TB: 3.399 TL

Apple'ın abonelik ücretlerine yaptığı son zamla birlikte, dijital servisleri kullanan milyonlarca kullanıcı daha yüksek aylık ücret ödeyecek. Yeni fiyatlar bugünden itibaren yeni aboneliklerde geçerli olurken, mevcut abonelerin faturalarına da yenileme dönemlerinde yansıtılacak.