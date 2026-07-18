Yeni tarifeyle araç çekme ücreti 2 bin 500 liraya yükselirken, ilave kilometre ücreti yüzde 42,86 artışla 100 liraya çıktı.

İstanbul'da araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni ücret tarifesi yürürlüğe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin temmuz ayı toplantılarında alınan kararla, yediemin otoparkları ve araç çekme hizmetlerine uygulanacak ücretler artırıldı.

Araç türüne göre değişen yeni tarifede, hem çekici hizmetleri hem de günlük otopark ücretlerinde dikkat çeken artışlar yer aldı.

ARAÇ ÇEKME ÜCRETİ 2 BİN 500 LİRAYA ÇIKTI

İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifeye göre araç çekme ücreti yüzde 38,90 artırılarak 1.800 liradan 2.500 liraya yükseltildi. Ayrıca 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti de 2.500 lira olarak belirlendi.

En yüksek zam ise ilave kilometre ücretine yapıldı. Bu kapsamda ücret yüzde 42,86 artırılarak 70 liradan 100 liraya çıkarıldı.

YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ DE ARTTI

Yeni düzenlemeyle birlikte yediemin otoparklarının günlük ücretleri de yükseldi.

Güncellenen tarifeye göre;

Motorlu bisiklet: 50 TL'den 70 TL'ye

Motosiklet: 100 TL'den 130 TL'ye

Otomobil: 200 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

AĞIR VASITALARDA DA ZAM

Zam kararı ağır vasıta araçlarını da kapsadı.

Buna göre;

Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüs: 230 TL'den 300 TL'ye

Kamyon ve otobüs: 350 TL'den 450 TL'ye

İş makineleri: 450 TL'den 600 TL'ye yükseltildi.

İBB Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından "Yediemin Otopark ve Çekici Ücret Tarifesi" oy çokluğuyla kabul edilirken, yeni ücret tarifesi İstanbul'da araç çekme ve yediemin hizmetlerinden yararlanacak sürücüler için geçerli olacak.

Kaynak: Dünya