Google Haberler

SSAAT hissesi halka arzın ardından ikinci işlem gününde de taban oldu. Hisse %10 düşüşle 45,36 TL'ye gerilerken satış baskısı devam etti. Yatırımcılar taban serisinin ne zaman sona ereceğini izliyor.

Saat ve Saat Sanayi (SSAAT) hisseleri, Borsa İstanbul'daki ikinci işlem gününde de yüzde 10 düşüşle taban fiyata geriledi. Hisse 45,36 TL seviyesinden işlem görürken satış baskısı gün boyunca devam etti. Halka arzın ardından üst üste yaşanan taban kapanışları yatırımcıların dikkatini çekti.

SARAE borsaya hızlı başladı! İlk günde %10 yükselerek tavan oldu SARAE borsaya hızlı başladı! İlk günde %10 yükselerek tavan oldu

SSAAT HİSSESİ İKİNCİ GÜNDE DE TABAN OLDU

Borsa İstanbul'da işlem görmeye yeni başlayan SSAAT hissesi, ikinci işlem gününde de taban fiyat olan 45,36 TL seviyesine geriledi. Günlük bazda yüzde 10 değer kaybeden hissede alıcıların sınırlı kalması nedeniyle satış baskısı seans boyunca etkisini sürdürüyor.

Saat ve Saat (SSAAT) neden düşüyor? Taban serisi sürüyor, Görsel 1

İlk işlem gününde de taban kapanışı yapan hissede böylece halka arz sonrası üst üste ikinci taban gerçekleşiyor.

SSAAT HİSSE DETAY VERİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Aracı kurum bazlı verilere göre 2 günde bugün saat 14.30 itibarıyla ilk 5 alıcı kurum toplam 6 milyon 479 bin 648 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumda 6 milyon 637 bin 299 lot satış gerçekleşti. Böylece gün sonunda 157 bin 651 lot net satış oluştu.

ISVEA tabandan döndü, tavanı hedefledi! Tahtada kimler var? ISVEA tabandan döndü, tavanı hedefledi! Tahtada kimler var?

Alıcı tarafta en güçlü kurum Halk Yatırım oldu. Halk Yatırım 3 milyon 107 bin 862 lot net alımla ilk sırada yer alırken, Midas 1 milyon 565 bin 287 lot, İş Yatırım 852 bin 25 lot, QNB Yatırım 568 bin 98 lot ve A1 Capital 386 bin 376 lot net alım yaptı.

Masfen Enerji halka arzında kaç lot verir? Masfen halka arz detayları Masfen Enerji halka arzında kaç lot verir? Masfen halka arz detayları

Satış tarafında ise İnfo Yatırım 2 milyon 383 bin 472 lot ile ilk sırada yer aldı. Onu Vakıf Yatırım 1 milyon 964 bin 854 lot, Ziraat Yatırım 1 milyon 158 bin 264 lot, Ünlü Menkul 624 bin 392 lot ve Kuveyt Türk Yatırım 506 bin 317 lot net satışla takip etti.

Saat ve Saat (SSAAT) neden düşüyor? Taban serisi sürüyor, Görsel 2

YATIRIMCILAR NEYİ İZLİYOR?

Halka arz hisselerinde ilk günlerde görülen yüksek volatilite nedeniyle yatırımcılar taban serisinin ne zaman sona ereceğini yakından takip ediyor. SSAAT hissesinde önümüzdeki işlem günlerinde alıcı-satıcı dengesinin nasıl şekilleneceği ve işlem hacmindeki değişim fiyat hareketi açısından belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da bilanço beklentileri! Sadece günler kaldıBorsa İstanbul'da bilanço beklentileri! Sadece günler kaldı
Borsa İstanbul'da yukarı adım kuralı devreye girdiBorsa İstanbul'da yukarı adım kuralı devreye girdi

Google Haberler