Saat ve Saat Sanayi (SSAAT) hisseleri, Borsa İstanbul'daki ikinci işlem gününde de yüzde 10 düşüşle taban fiyata geriledi. Hisse 45,36 TL seviyesinden işlem görürken satış baskısı gün boyunca devam etti. Halka arzın ardından üst üste yaşanan taban kapanışları yatırımcıların dikkatini çekti.

SSAAT HİSSESİ İKİNCİ GÜNDE DE TABAN OLDU

Borsa İstanbul'da işlem görmeye yeni başlayan SSAAT hissesi, ikinci işlem gününde de taban fiyat olan 45,36 TL seviyesine geriledi. Günlük bazda yüzde 10 değer kaybeden hissede alıcıların sınırlı kalması nedeniyle satış baskısı seans boyunca etkisini sürdürüyor.

İlk işlem gününde de taban kapanışı yapan hissede böylece halka arz sonrası üst üste ikinci taban gerçekleşiyor.

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ARACI KURUM DAĞILIMINDA SATIŞLAR ÖNE ÇIKTI

Aracı kurum bazlı verilere göre 2 günde bugün saat 14.30 itibarıyla ilk 5 alıcı kurum toplam 6 milyon 479 bin 648 lot alım gerçekleştirirken, ilk 5 satıcı kurumda 6 milyon 637 bin 299 lot satış gerçekleşti. Böylece gün sonunda 157 bin 651 lot net satış oluştu.

Alıcı tarafta en güçlü kurum Halk Yatırım oldu. Halk Yatırım 3 milyon 107 bin 862 lot net alımla ilk sırada yer alırken, Midas 1 milyon 565 bin 287 lot, İş Yatırım 852 bin 25 lot, QNB Yatırım 568 bin 98 lot ve A1 Capital 386 bin 376 lot net alım yaptı.

Satış tarafında ise İnfo Yatırım 2 milyon 383 bin 472 lot ile ilk sırada yer aldı. Onu Vakıf Yatırım 1 milyon 964 bin 854 lot, Ziraat Yatırım 1 milyon 158 bin 264 lot, Ünlü Menkul 624 bin 392 lot ve Kuveyt Türk Yatırım 506 bin 317 lot net satışla takip etti.

YATIRIMCILAR NEYİ İZLİYOR?

Halka arz hisselerinde ilk günlerde görülen yüksek volatilite nedeniyle yatırımcılar taban serisinin ne zaman sona ereceğini yakından takip ediyor. SSAAT hissesinde önümüzdeki işlem günlerinde alıcı-satıcı dengesinin nasıl şekilleneceği ve işlem hacmindeki değişim fiyat hareketi açısından belirleyici olacak.

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