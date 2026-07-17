Borsa İstanbul'da işlem gören Isvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) hisseleri, haftanın son işlem gününe taban fiyattan başlamasının ardından gün içinde güçlü alımlarla toparlandı.

Seansın ilk bölümünde 22,52 TL seviyesine kadar gerileyen ISVEA payları, artan alımların etkisiyle hızlı bir yükseliş kaydetti. Hisse, TSİ 14.05 itibarıyla yüzde 7,27 yükselişle 26,82 TL seviyesinden işlem gördü.

ISVEA hisseleri, 10 Temmuz'da 20,90 TL fiyattan Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştı.

EN FAZLA ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

A1 Yatırım: 15.927.024 lot

Midas: 1.274.955 lot

Yatırım Finansman: 775.744 lot

Tera Yatırım: 592.219 lot

Osmanlı Yatırım: 475.874 lot

İlk beş alıcı kurumun toplam 19.045.816 lot alım yaptığı görülürken, net alım miktarı 9.064.046 lot olarak gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

EN FAZLA SATIŞ YAPAN ARACI KURUMLAR

Bulls Yatırım: 3.618.498 lot

Global Menkul: 1.944.977 lot

Ziraat Yatırım: 1.559.137 lot

Ahlatcı Yatırım: 1.520.117 lot

Trive Yatırım: 1.339.041 lot

Verilere göre, gün içinde gelen güçlü alımlarla birlikte ISVEA hisselerinde taban seviyeden hızlı bir toparlanma yaşanırken, alıcı tarafında özellikle A1 Yatırımın yoğun işlemleri dikkat çekti. Satış tarafında ise Bulls Yatırım en yüksek satış gerçekleştiren kurum olarak öne çıktı.

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