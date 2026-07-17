Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Temmuz haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre yabancı yatırımcılar hisse senedi tarafındaki alımlarını üst üste dördüncü haftaya taşırken, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) ise son beş ayın en güçlü haftalık alımını gerçekleştirdi.

TAHVİLDE 1,2 MİLYAR DOLARLIK GÜÇLÜ ALIM

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 10 Temmuz ile sona eren haftada 1 milyar 200 milyon dolarlık devlet tahvili alımı yaptı.

Bu rakam, 13 Şubat haftasından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık tahvil alımı olarak öne çıktı. Bir önceki haftada yabancı yatırımcıların tahvil alımı 572 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Tahvil piyasasına yönelik güçlü giriş, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin sürdüğüne işaret etti.

HİSSE SENEDİNDE ALIMLAR DÖRDÜNCÜ HAFTAYA TAŞINDI

Aynı dönemde yabancı yatırımcılar 33,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirdi.

Böylece yabancıların Borsa İstanbul'da hisse alımları üst üste dördüncü haftaya ulaşmış oldu.

Önceki hafta ise yabancılar 11,5 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapmıştı.

YABANCI İLGİSİ SÜRÜYOR

Son haftalarda hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında devam eden yabancı girişleri, Türk finansal varlıklarına yönelik ilginin korunduğunu gösteriyor.

Özellikle tahvil tarafında görülen 1,2 milyar dolarlık alım, son ayların en güçlü haftalık girişlerinden biri olarak dikkat çekerken, piyasalarda yabancı yatırımcı eğiliminin yakından izlenmeye devam edeceği değerlendiriliyor.