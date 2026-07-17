Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arzını onayladığı Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., yatırımcıların gündemine girdi. 38,60 TL sabit fiyatla halka arz edilecek şirket için en çok merak edilen konuların başında "Albayrak Hazır Beton halka arzında kaç lot verir?" sorusu geliyor. İşte katılım senaryolarına göre beklenen lot dağılımı ve halka arza ilişkin öne çıkan detaylar...

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZINDA KAÇ LOT DÜŞER?

Albayrak Hazır Beton halka arzında toplam 70 milyon lot yatırımcılara sunulacak. Halka arzın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Katılım sayısına göre kişi başına düşmesi beklenen lot miktarları şöyle hesaplanıyor:

700 bin katılım: yaklaşık 100 lot

800 bin katılım: yaklaşık 87 lot

900 bin katılım: yaklaşık 78 lot

1 milyon katılım: 70 lot

Son dönemde halka arzlara katılımın ağırlıklı olarak 700 bin ila 1 milyon yatırımcı arasında gerçekleşmesi nedeniyle yatırımcı başına 70 ila 100 lot arasında dağıtım yapılması beklenebilir.

HALKA ARZDA HANGİ DETAYLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Halka arz kapsamında 49 milyon lot sermaye artırımı, 21 milyon lot ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek. Mevcut ortaklar Erdal Albayrak, Şeref Albayrak ve Osman Albayrak halka arzda kişi başına 7 milyon lot olmak üzere toplam 21 milyon lot pay satışı yapacak.

38,60 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,7 milyar TL olacak. Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 201 milyon TL'den 250 milyon TL'ye yükselmesi, halka açıklık oranının ise %28 seviyesine ulaşması planlanıyor.

Talep toplama tarihleri ile Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise henüz açıklanmadı.

ALBAYRAK HAZIR BETON NE İŞ YAPIYOR?

2003 yılında kurulan Albayrak Hazır Beton, hazır beton üretimi ve tedarikinin yanı sıra inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanlarında faaliyet gösteriyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren şirket; yol, köprü, metro, konut, ofis, hastane ve altyapı projelerine beton tedarik ediyor.

Şirketin ikisi sabit, ikisi mobil olmak üzere 4 hazır beton santrali bulunurken, yıllık toplam üretim kapasitesi 633 bin 600 metreküp seviyesinde bulunuyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, halka arzdan elde edeceği net gelirin büyük bölümünü büyüme yatırımlarına ayırmayı planlıyor.

Fon kullanım planına göre gelirin;

%35-40'ı inşaat projelerinin finansmanına,

%20-30'u yeni yatırımlara,

%15-20'si işletme sermayesine,

%10-15'i araç, makine ve ekipman yatırımlarına,

%5-10'u ise finansal borçların azaltılmasına ayrılacak.

Şirket ayrıca İstanbul Anadolu Yakası'nda yeni hazır beton tesisi ve beton santrali yatırımlarının yanı sıra Moonpark Koru, Teraphill 15, Teraphill Loft ve Villa Rise projelerine kaynak aktarmayı planlıyor.

FİNANSAL GÖRÜNÜM

Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı 2022 yılında 1,8 milyar TL, 2023 yılında 2,5 milyar TL, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyar TL oldu.

Brüt kâr ise aynı dönemlerde sırasıyla 341,5 milyon TL, 534,2 milyon TL ve 138 milyon TL olarak gerçekleşti.

YATIRIMCILARI İLGİLENDİREN DİĞER DETAYLAR

Şirket ve mevcut ortaklar, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasının ardından 1 yıl boyunca satmama taahhüdü verdi.

Halka arzda ek satış yapılmayacak. Fiyat istikrarı uygulaması ile katılım endeksine uygunluk bilgisi ise ilerleyen dönemde açıklanacak.

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